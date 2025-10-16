Wall Street : TSMC entretient la bonne forme des valeurs technologiques

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin grâce aux prévisions optimistes communiquées par le fondeur Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) qui devraient permettre au secteur des semi-conducteurs d'entretenir son net élan haussier de la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 gagnent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



L'action cotée à Wall Street de TSMC est attendue en hausse de plus de 2% à la faveur des bons résultats trimestriels et des perspectives encourageantes dévoilés dans la nuit par le groupe taïwanais, toujours sur fond de forte demande pour les puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA).



'Nous estimons que, pour les prochaines générations de processeurs graphiques (GPU) de Nvidia, la demande des entreprises est actuellement environ dix fois supérieure à l'offre, un chiffre impressionnant qui montre à quel point la révolution de l'IA n'en est encore qu'à ses balbutiements', souligne Dan Ives, analyste chez Wedbush.



'Cette tendance de fond est très positive pour des acteurs comme TSMC, AMD, et même Intel, qui devraient tous profiter de ce 'super-cycle' d'investissements massifs', ajoute le professionnel.



Le titre du numéro un mondial de la production de puces pour le compte géants comme Apple ou Qualcomm devrait entraîner dans son sillage d'autres fabricants de processeurs comme Nvidia, AMD, Micron ou Broadcom, qui progressent tous en préouverture.



La saison des résultats trimestriels qui vient de démarrer doit constituer un test important pour déterminer si les performances financières des 'Sept Magnifiques', ces grandes capitalisations technologiques qui ont porté les indices boursiers à des niveaux records ces derniers temps, sont de nature à justifier leurs niveaux de valorisations jugés élevés.



Hors nouvelles technologies, le groupe d'assurance Travelers a fait état ce matin d'un bénéfice en hausse de 50% au titre du 3ème trimestre, une performance supérieure aux attentes, notamment due à une nette réduction des pertes liées aux catastrophes naturelles.



Côté indicateurs macroéconomiques, l'activité s'est contractée dans le nord-est des Etats-Unis en octobre pour atteindre son plus bas niveau depuis avril, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle publiée par la Réserve fédérale de Philadelphie.



L'indice 'Philly Fed' a chuté à -12,8 ce mois-ci contre 23,2 en septembre, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes prévoyaient en moyenne un recul autour de 7.

