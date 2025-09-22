Wall Street : ultime carton plein de records pour un 3ème trimestre historique

Nouveau carton plein de records à Wall Street qui poursuit sur sa lancée haussière jusqu'à la dernière minute de la dernière séance du trimestre boursier, avec un nouveau record absolus et de doublés 'intraday/clôture'.



L'indice S&P500 a culminé à 6.670 et en termine à 6 664 (+0,5%), soit un gain de 1,2 % sur la semaine, +15% sur le trimestre, à l'issue de la 10ème semaine de hausse sur 13 depuis le 20 juin (et aucun retracement de plus de 2% durant plus de 90 jours).



Le Nasdaq-100 aligne un 28ème record en 3 mois à 24.626, pour un gain trimestriel de +18%, avec un ratio étourdissant de quasiment 1 record toutes les 2 séances, et une capitalisation de 105% du PIB américain (40% de plus qu'au zénith de mars 2000).



Doublé record également pour le Dow Jones (+0,37% à 46.315) qui bénéficie de +3,2% d'Apple, de +1,9% sur Microsoft, et +3,5% d'Amgen.



Le Russell-2000 se désolidarise du rallye haussier avec -0,86% vers 2.446..



Les investisseurs occultent totalement la tension persistante des taux longs avec un '30 ans' US à 4,75%, un '10 ans' à 4,135% (+3,5Pts) : la décision de la Fed, mercredi soir, de réduire d'un quart de point son principal taux d'intérêt n'améliore pas la situation, bien au contraire, le '10 ans ' a repris +12Pts en 48H et les détenteurs de T-Bonds semblent occulter l'hypothèse de deux autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année.



Mais il y a en face de cette grande divergence taux longs/actions, la version optimiste résumée par Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone qui justifie les records boursiers : 'Cela veut dire que la Fed est prête à mettre le paquet pour soutenir l'emploi et, plus largement, la croissance'.



'Résultat, le scénario haussier en faveur des actions - qui reposait déjà sur une économie solide (qui pourrait le devenir davantage) et sur des bénéfices d'entreprises robustes (qui pourraient là encore s'améliorer) - tient toujours debout', souligne l'analyste.