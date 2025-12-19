Les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis se sont révélés plus faibles que prévu. De quoi déclencher excitation et espoirs de baisses de taux. Les marchés attribuent désormais environ une chance sur quatre a une baisse de la Fed en janvier et sont presque certains d'en voir une d'ici avril. Pourtant, le même rapport souffre de données manquantes en raison d'une fermeture de l'administration fédérale et de quelques bizarreries méthodologiques. Même les banques qui saluent le chiffre reconnaissent qu'il appelle à la prudence.

Les chiffres de l'inflation de novembre aux États-Unis étaient si bas que certains se sont dit qu'il doit y avoir un loup. Sauf ceux, bien sûr, que ces chiffrent arrangent car ils riment avec baisse des taux. L'inflation des prix à la consommation est retombée à 2,7% le mois dernier, contre 3% attendus. C'est son niveau le plus bas depuis 2021, et cela nourrit à la fois le discours de Donald Trump selon lequel les droits de douane n'auraient que des avantages et aucune contrepartie, et l'espoir d'un assouplissement monétaire.

Le problème des données de novembre tient à leur caractère incomplet, comme l'a reconnu le Bureau of Labor Statistics, qui les publie. La fermeture de l'administration fédérale pendant 43 jours a perturbé la collecte des données et laissé des trous béants dans plusieurs séries. En outre, les chiffres reflètent surtout la seconde moitié de novembre, une période durant laquelle les promotions du Black Friday font temporairement baisser les prix dans certaines catégories de produits.

Cela compte, car les décideurs sont coincés entre ce que disent les prix et ce que l'emploi pourrait bientôt dire. L'inflation n'est plus l'ennemi numéro un. L'emploi pourrait le devenir. Le président Trump s'agace des discours sur une "crise du coût de la vie", et il n'a pas tort. Les prix n'explosent pas. Mais l'accessibilité financière concerne aussi les salaires, la sécurité de l'emploi et la peur de perdre l'un ou l'autre. Si cette peur monte, la politique suivra.

La Fed le sait. Elle a abaissé ses taux de 25 points de base la semaine dernière, à une fourchette de 3,50–3,75%, puis a prévenu qu'elle n'était pas pressée d'aller plus loin. Les responsables veulent plus de clarté sur l'inflation et le marché du travail. Les traders veulent des baisses malgré tout. Cet écart explique une grande partie des sautes d'humeur actuelles des marchés. Il explique aussi pourquoi les rendements des Treasuries ont augmenté malgré une inflation plus douce, et pourquoi les prix des obligations ont reculé dans le monde entier. Le Japon y a contribué.

La Banque du Japon a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis trois décennies, éloignant un peu plus son économie de l'argent ultra-bon marché. Les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont dépassé 2% pour la première fois depuis 1999. C'est important pour les Américains, car des rendements japonais plus élevés peuvent tirer à la hausse les coûts d'emprunt mondiaux, y compris aux États-Unis. L'argent bon marché devient une denrée mondiale plus rare.

Les matières premières racontent une histoire similaire de signaux contradictoires. Le pétrole se dirige vers une baisse hebdomadaire de plus de 2%, les craintes de surabondance l'emportant sur les tensions géopolitiques. L'or a reculé avec le raffermissement du dollar, mais reste en hausse sur la semaine.

Du côté des entreprises, les difficultés de Nike n'ont rien de mystérieux. Les ventes en Chine restent faibles et les droits de douane compressent les marges. Les marges brutes ont baissé pour le deuxième trimestre consécutif, les ventes en Chine pour le sixième. Le titre a chuté d'environ 10%.

La technologie paraît plus animée. Les prévisions solides de Micron ont ravivé l'optimisme autour des dépenses en intelligence artificielle après des semaines d'angoisse sur les valorisations. Nvidia, Tesla et Amazon ont progressé. Même Oracle a bondi après l'accord entre TikTok et son propriétaire chinois Bytedance pour former une nouvelle coentreprise américaine. Le contrôle des activités américaines de TikTok reviendra à un consortium de nouveaux investisseurs, dont Oracle, Silver Lake et MGX, chacun détenant 15%.

Ailleurs, FedEx a dépassé les prévisions grâce à des volumes de colis plus élevés et a relevé le bas de sa fourchette de prévisions, mais son action a tout de même reculé. OpenAI cherche jusqu'à 100 milliards de dollars de nouveaux financements et pourrait être valorisée jusqu'à 830 milliards de dollars si elle obtient tout ce qu'elle souhaite. Trump Media tente une fusion avec une entreprise de fusion nucléaire, après avoir déjà exploré les réseaux sociaux, le streaming, la finance et la crypto. La stratégie est simple: s'adosser à ce qui enthousiasme les investisseurs du moment.

