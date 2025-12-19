Les chiffres de l'inflation de novembre aux États-Unis étaient si bas que certains se sont dit qu'il doit y avoir un loup. Sauf ceux, bien sûr, que ces chiffrent arrangent car ils riment avec baisse des taux. L'inflation des prix à la consommation est retombée à 2,7% le mois dernier, contre 3% attendus. C'est son niveau le plus bas depuis 2021, et cela nourrit à la fois le discours de Donald Trump selon lequel les droits de douane n'auraient que des avantages et aucune contrepartie, et l'espoir d'un assouplissement monétaire.
Le problème des données de novembre tient à leur caractère incomplet, comme l'a reconnu le Bureau of Labor Statistics, qui les publie. La fermeture de l'administration fédérale pendant 43 jours a perturbé la collecte des données et laissé des trous béants dans plusieurs séries. En outre, les chiffres reflètent surtout la seconde moitié de novembre, une période durant laquelle les promotions du Black Friday font temporairement baisser les prix dans certaines catégories de produits.
Cela compte, car les décideurs sont coincés entre ce que disent les prix et ce que l'emploi pourrait bientôt dire. L'inflation n'est plus l'ennemi numéro un. L'emploi pourrait le devenir. Le président Trump s'agace des discours sur une "crise du coût de la vie", et il n'a pas tort. Les prix n'explosent pas. Mais l'accessibilité financière concerne aussi les salaires, la sécurité de l'emploi et la peur de perdre l'un ou l'autre. Si cette peur monte, la politique suivra.
La Fed le sait. Elle a abaissé ses taux de 25 points de base la semaine dernière, à une fourchette de 3,50–3,75%, puis a prévenu qu'elle n'était pas pressée d'aller plus loin. Les responsables veulent plus de clarté sur l'inflation et le marché du travail. Les traders veulent des baisses malgré tout. Cet écart explique une grande partie des sautes d'humeur actuelles des marchés. Il explique aussi pourquoi les rendements des Treasuries ont augmenté malgré une inflation plus douce, et pourquoi les prix des obligations ont reculé dans le monde entier. Le Japon y a contribué.
La Banque du Japon a relevé ses taux à leur plus haut niveau depuis trois décennies, éloignant un peu plus son économie de l'argent ultra-bon marché. Les rendements des obligations japonaises à 10 ans ont dépassé 2% pour la première fois depuis 1999. C'est important pour les Américains, car des rendements japonais plus élevés peuvent tirer à la hausse les coûts d'emprunt mondiaux, y compris aux États-Unis. L'argent bon marché devient une denrée mondiale plus rare.
Les matières premières racontent une histoire similaire de signaux contradictoires. Le pétrole se dirige vers une baisse hebdomadaire de plus de 2%, les craintes de surabondance l'emportant sur les tensions géopolitiques. L'or a reculé avec le raffermissement du dollar, mais reste en hausse sur la semaine.
Du côté des entreprises, les difficultés de Nike n'ont rien de mystérieux. Les ventes en Chine restent faibles et les droits de douane compressent les marges. Les marges brutes ont baissé pour le deuxième trimestre consécutif, les ventes en Chine pour le sixième. Le titre a chuté d'environ 10%.
La technologie paraît plus animée. Les prévisions solides de Micron ont ravivé l'optimisme autour des dépenses en intelligence artificielle après des semaines d'angoisse sur les valorisations. Nvidia, Tesla et Amazon ont progressé. Même Oracle a bondi après l'accord entre TikTok et son propriétaire chinois Bytedance pour former une nouvelle coentreprise américaine. Le contrôle des activités américaines de TikTok reviendra à un consortium de nouveaux investisseurs, dont Oracle, Silver Lake et MGX, chacun détenant 15%.
Ailleurs, FedEx a dépassé les prévisions grâce à des volumes de colis plus élevés et a relevé le bas de sa fourchette de prévisions, mais son action a tout de même reculé. OpenAI cherche jusqu'à 100 milliards de dollars de nouveaux financements et pourrait être valorisée jusqu'à 830 milliards de dollars si elle obtient tout ce qu'elle souhaite. Trump Media tente une fusion avec une entreprise de fusion nucléaire, après avoir déjà exploré les réseaux sociaux, le streaming, la finance et la crypto. La stratégie est simple: s'adosser à ce qui enthousiasme les investisseurs du moment.
Les cotations du jour :
- Indice dollar : 98,678
- Or : 4 325 USD
- Pétrole brut (BRENT) : 59,62 USD (WTI) 55,84 USD
- États-Unis 10 ans : 4,14%
- BITCOIN : 88 155 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- Meta Platforms prévoit de lancer deux nouveaux modèles d'IA au S1 2026, " Mango " pour l'image/vidéo et " Avocado " en grand modèle de langage.
- FedEx estime à 175 MUSD les coûts liés à l'immobilisation d'avions Boeing MD-11, ce qui affectera le T3, tout en relevant le bas de sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes au T2.
- Instacart fait l'objet d'une enquête de la FTC sur son outil de tarification dopé à l'IA, et a été condamnée séparément à payer 60 MUSD pour régler des accusations de pratiques trompeuses par la FTC.
- ByteDance a signé un accord pour transférer le contrôle des activités américaines de TikTok à une coentreprise avec Oracle, Silver Lake et MGX, ByteDance conservant un peu moins de 20%.
- Ford rappelle 272 645 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut de fonction de stationnement susceptible d'accroître le risque d'accident.
- Alvotech et Teva ont conclu un accord avec Regeneron pour le lancement aux États-Unis d'AVT06, biosimilaire d'Eylea, au T4 2026 ou plus tôt.
- Palo Alto Networks et CyberArk Software ont reçu l'approbation de l'antitrust allemand pour leur fusion.
- Citigroup a obtenu un allègement partiel d'un ordre de consentement de l'OCC de 2024, bien que l'ordre initial de 2020 demeure en vigueur.
- OpenAI, soutenue par Microsoft, vise une levée allant jusqu'à 100 MdsUSD pour une valorisation potentielle de 830 MdsUSD, et a rejoint la mission Genesis du département énergétique américain aux côtés de partenaires comme Oracle, Nvidia et Google.
- La filiale Raytheon de RTX a remporté un contrat de 168 MUSD pour fournir des équipements de défense aérienne Patriot à la Roumanie.
- IBM s'engage à former 5 millions d'Indiens à l'IA, à la cybersécurité et aux technologies quantiques d'ici 2030.
- Dominion Hosting Holding a bouclé un placement accéléré, levant 8,2 millions € et a annoncé une augmentation de capital partielle et numéraire jusqu'à 10 millions €.
- Nike a affiché une croissance modeste de ses ventes au T2 2025, au-dessus des attentes de revenus, mais subit des pressions persistantes sur les marges et des performances faibles en Chine.
- Les fortes prévisions du T2 de Micron ont soutenu les valeurs tech orientées IA, améliorant le sentiment sur le secteur.
- Pershing Square a investi 1 milliard USD en actions préférentielles perpétuelles échangeables sans droit de vote de Howard Hughes Holdings.
- Pangaea Logistics Solutions a nommé Eugene I. Davis à son conseil d'administration.
- Adobe s'est associé à Runway pour proposer la prochaine génération d'outils vidéo IA pour créateurs et studios.
- Sony Group acquiert 41% de Peanuts Holdings, prenant le contrôle des franchises Snoopy et Charlie Brown à WildBrain.
- Robinhood s'est lancé dans les paris sportifs, avec plus de 11 milliards de contrats d'évènements traités sur sa plateforme.
- Coinbase s'est allié à Kalshi pour entrer sur le marché des prédictions, dans le cadre de sa vision d'" exchange tout-en-un ".
- Trump Media & Technology Group va fusionner avec l'entreprise de fusion nucléaire TAE Technologies dans une opération de 6 MdsUSD.
Recommandations d'analystes :
- Lockheed Martin Corporation : JP Morgan abaisse à neutre depuis surpondérer et relève l'objectif de cours de 465 USD à 515 USD.
- Paccar, Inc. : JP Morgan relève à surpondérer depuis neutre avec un objectif relevé de 108 USD à 133 USD.
- Rocket Companies, Inc. : Jefferies démarre la couverture à achat avec un objectif de 25 USD.
- Uwm Holdings Corporation : Jefferies démarre la couverture à conserver avec un objectif de 5 USD.
- Carmax, Inc. : BNP Paribas maintient sous-performance et réduit l'objectif de 25 USD à 19 USD.
- Crowdstrike Holdings, Inc. : KGI Securities Co Ltd maintient surperformance et relève l'objectif de 400 USD à 680 USD.
- Factset Research Systems, Inc. : Stifel maintient conserver et réduit l'objectif de 372 USD à 295 USD.
- Fedex Corporation : Stephens maintient surpondérer et relève l'objectif de 260 USD à 330 USD.
- Lam Research Corporation : Deutsche Bank maintient acheter et relève l'objectif de 160 USD à 195 USD.
- Micron Technology, Inc. : CTBC Securities Investment Service Co LTD maintient ajouter et relève l'objectif de 188 USD à 265 USD.
- Servicenow, Inc. : Stifel maintient acheter et réduit l'objectif de 1 150 USD à 230 USD.
- Sps Commerce, Inc. : Cantor Fitzgerald maintient neutre et relève l'objectif de 80 USD à 100 USD.