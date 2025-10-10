Wall Street : un début de séance hésitant en vue

Wall Street s'oriente vers un début de séance hésitant ce vendredi, à en croire des futures sur le S&P500 et le Nasdaq-100 globalement stables, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité du rallye dont l'IA fait figure de locomotive.



'Si le thème de l'IA n'est pas sans risques, nous voyons de fortes raisons de rester engagés', juge pourtant Mark Haefele, qui pointe 'des fondamentaux solides, une adoption accélérée et un environnement macro toujours favorable'.



Ce CIO d'UBS Global WM continue ainsi de voir les dépenses d'investissement mondiales liées à l'IA augmenter de 67% cette année pour atteindre 375 milliards de dollars, puis de 33% supplémentaires en 2026 pour atteindre 500 milliards.



'L'IA pénètre progressivement l'économie américaine, ce qui se reflète de manière significative sur la croissance du PIB', met en avant la banque J. Safra Sarasin, qui relève ses prévisions de croissance et d'inflation aux Etats-Unis pour 2026.



'Les investissements dans les technologies de traitement de l'information ont représenté les trois quarts de la croissance américaine au premier semestre 2025 et devraient constituer un facteur favorable important l'année prochaine', juge-t-elle.



Elle prévient toutefois que 'les actions sont chères après leur plus forte performance semestrielle en 30 ans, à l'exception des reprises post-récession de 2009 et 2020', et que 'la prochaine saison des résultats pourrait être une source de volatilité'.



'Le dosage actuel des politiques économiques plaide généralement en faveur d'une baisse des courbes de rendement, d'un affaiblissement du dollar et d'une nouvelle hausse du cours de l'or', estime par ailleurs la banque privée suisse.



Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich'), doit paraître une demi-heure après l'ouverture de Wall Street.



A titre indicatif, le consensus l'anticipe à nouveau en retrait pour le mois en cours selon Jefferies, vers 54,5 en estimation préliminaire, après s'être établi à 55,1 en définitive en septembre, contre 58,2 pour le mois précédent.



Dans l'actualité des valeurs, Bristol Myers Squibb a signé un accord définitif pour acquérir Orbital Therapeutics, société de biotechnologie non cotée pionnière dans une nouvelle génération de médicaments à base d'ARN.