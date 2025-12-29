Wall Street : un début de semaine prudent en vue

Les futures sur le S&P500 (-0,4%) et le Nasdaq-100 (-0,6%) présagent une ouverture assez prudente à Wall Street, pour une semaine qui s'annonce dans l'ensemble peu active sur les marchés actions alors que nombre d'intervenants seront en congé.

Cette période d'accalmie entre les fêtes de fin d'année laisse naturellement aux professionnels des marchés le temps de faire le bilan de l'année qui s'achève et de s'interroger sur les perspectives pour celle qui s'annonce.



"2025 s'est avérée être une année solide sur les marchés - tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger - laissant les investisseurs se demander ce qu'il reste à ce rebond", estimaient les économistes de BofA Global Research début décembre.



Selon eux, "les grands thèmes de l'année écoulée (politique budgétaire incertaine, croissance de l'IA, surcapacité de la Chine, déficits budgétaires records et excès de liquidités) évoluent, plutôt qu'ils ne disparaissent".



Aussi, ils se préparent à une plus grande volatilité en 2026, et préviennent que "le boom des actions piloté par l'IA reste une caractéristique déterminante de l'économie en forme de "K", ajoutant une couche supplémentaire de risque".



Savita Subramanian, responsable de la stratégie actions américaine chez BofA, indiquait prévoir une hausse des BPA de 14%, mais seulement une appréciation des cours du S&P de 4 à 5%, avec un objectif de 7100 points pour l'indice à fin 2026.



"Nous prévoyons que le S&P 500 atteindra les 7500 points en 2026, porté par une croissance des bénéfices de l'ordre de 14% - nourrie pour près de la moitié par les secteurs de la tech+", pronostiquait pour sa part UBS.



En attendant la nouvelle année, les données macroéconomiques se feront rares aux Etats-Unis avec toutefois les inscriptions hebdomadaires au chômage (mercredi) et l'indice PMI manufacturier (vendredi) qui figurent au calendrier.



Dans l'actualité des valeurs, Intel indique avoir émis près de 214 millions de ses propres actions et les avoir vendues à Nvidia, représentant un investissement global de 5 MdsUSD du spécialiste des puces pour l'IA au capital d'Intel.



Johnson & Johnson a fait part de l'échec et de l'arrêt anticipé d'un essai de phase 2b dans la dermatite atopique modérée à sévère, mais aussi de la finalisation de l'acquisition de Halda Therapeutics pour 3,05 MdsUSD.