Wall Street : un doublé de records, le géopolitique mis entre parenthèses

Le semaine boursière se conclut à Wall Street en beauté, par un nouveau doublé de records : un "intraday/clôture" pour le S&P500 (+0,65% à 6.966), un record de clôture pour le Dow Jones (+0,5%), auquel il n'a manqué que 430Pts (0,08%) pour s'en aller inscrire les "50.000".

Le Nasdaq a gagné 1% à 25.766 mais peine à renouer avec les 26.000/26.200 (malgré une nouvelle envolée d'Intel suite aux commentaires élogieux de Donald Trump..



Peut-être les opérateurs voulaient-ils en garder un peu sous le pied au cas où le weekend se solderait par un nouveau coup d'éclat de Donald Trump : Wall Street avait en quelque sorte salué lundi 5 la "démonstration de puissance" constituée par l'enlèvement puis l'incarcération de Maduro à New York.



Une opération justifiée par ce qui est aujourd'hui reconnu comme un faux prétexte ("narco terrorisme"), une accusation complètement fabriquée pour contourner un besoin de feu vert du Congrès US pour une opération militaire offensive sur un sol étranger.

L'objectif réel, s'emparer du pétrole vénézuélien (et d'autres richesses), et pour commencer d'un stock de 50 millions de barils, a été admis dès le début de la semaine par la Maison Blanche, assorti d'un avertissement adressé à la Chine : les Etats Unis remettent brutalement en vigueur la "Doctrine Monroe" qui interdit à toute puissance étrangère de venir jouer dans le pré-carré -déclaré comme tel- du Golfe du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud.

Trois jours plus tard, Donald Trump a ordonné l'arraisonnement d'un pétrolier russe -dont l'équipage était aux deux tiers ukrainien- dans les eaux internationales, sans plus de respect du droit maritime international : une provocation à l'encontre de Moscou dont on mesure mal les retombées.



Le Brésil est déjà mis sous pression (ce vendredi) pour "réfléchir" aux suite à donner à sa collaboration commerciale avec les BRICS.



Wall Street semble rassuré de voir que ni Moscou ni Pékin -en dehors des protestations de principe et un rappel aux règles de droit international- n'ont réagi, ne serait-ce qu'en menaçant les Etats Unis de se prépare à affronter un monde dominé par la loi de la jungle



Le volet géopolitique a été éclipsé quelques minutes oar la publication du "NFP", le rapport mensuel sur l'emploi américain : il y est recensé la création de 50 000 postes en décembre, contre un consensus de 60 000, un niveau très proche de celui du mois de novembre avec des créations très légèrement révisées à la baisse de 60 000 vers 56 000 nouveaux emplois : une stabilisation s'opère, à un étiage relativement bas.

En parallèle, le taux de chômage de décembre, qui était attendu stable à 4,5%, a finalement reculé de 0,1pt, pour s'installer à 4,4%, retrouvant ses niveaux d'octobre.



Les salaires horaires moyens sur le mois de décembre ont accéléré conformément aux attentes avec une hausse de 0,3%, après +0,2% en novembre. En rythme annuel, la progression est de 3,8%, contre 3,6% espéré (heureusement, la forte hausse de la productivité dévoilé la veille démontre que cela n'affecte pas la rentabilité des entreprises US).

D'autres chiffres importants étaient attendus : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a progressé un peu plus qu'attendu en avec +1,1pt à 54, le consensus tablant sur 53,5 seulement.



Enfin, les données sur l'immobilier, sont contrastées : les mises en chantier déçoivent avec 1,246 million d'unités, contre 1,330 attendu mais les permis de construire, sont ressortis en hausse avec de 1,412 million alors que le consensus visait 1,350 million, après 1,330 le mois précédent.



Entre la baisse du taux de chômage mais des créations d'emplois moins bonnes que prévu, une confiance des ménages qui se redresse mais un secteur immobilier qui reste peu dynamique, la Réserve fédérale américaine ne devrait pas prendre de risque sur sa politique monétaire et se montrer prudente lors de sa prochaine réunion de la fin du mois.



Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité de voir la Fed observer un statu quo est passée de 88,4 à 97,2% après le rapport mensuel sur l'emploi outre-Atlantique.

Toutefois, les intervenants tablent toujours sur deux baisses des taux directeurs au cours de l'année 2026... mais les marchés obligataires semblent n'en intégrer qu'une seule.

Les T-Bonds stagnent aujourd'hui, ou se détendent à la marge : le "10 ans" efface 1,3Pt à 4,172% (après avoir culminé à 4,215% en matinée), le "30 ans" efface 3,5Pts à 4,823% tandis que le "2 ans" se tend symétriquement de +4,7Pts à 3,536%.