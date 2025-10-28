Wall Street : un florilège de nouveaux records grâce à Microsoft

La Bourse de New York s'inscrit en hausse mardi en début de séance et parvient à établir de nouveaux plus hauts historiques grâce à la bonne santé des valeurs technologiques, sur fond de recul des rendements obligataires à la veille des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de quasiment 0,4% à 47.724,3 points, le S&P 500 grappille 0,1% à 6879,3 points tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 0,4% à 23.740,1 points.



Les marchés d'actions américains continuent de voler de records en records, portés tout à la fois par l'enthousiasme entourant le développement de l'IA, la solidité de la conjoncture économique américaine et un environnement de taux qui reste favorable alors que la Fed s'apprête à de nouveau abaisser ses taux.



La banque centrale américaine devrait annoncer demain, à l'issue de la réunion de deux jours de son comité stratégique (FOMC), une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de ses taux directeurs, une mesure préventive visant à anticiper une éventuelle détérioration du marché du travail.



Par ailleurs, si l'inflation demeure élevée, les économistes estiment que la statistique des prix à la consommation marque une meilleure maîtrise des prix propre à encourager l'institution à poursuivre son cycle d'assouplissement monétaire.



Les analystes font toutefois remarquer que beaucoup d'optimisme est aujourd'hui intégré dans les cours, que ce soit au niveau des résultats d'entreprise ou de l'évolution des relations commerciales, ce qui pourrait laisser de la place à d'éventuelles déceptions.



Au niveau sectoriel, l'indice des technologiques réalise de nouveau les gains les plus forts gains avec une hausse de 0,8%, emmené par Microsoft (+2,3%) qui renoue avec les 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière à la veille de la publication de ses résultats trimestriels et suite à la finalisation de son nouvel accord de partenariat avec OpenAI, l'inventeur de ChatGPT.



Apple, qui dévoilera ses comptes jeudi soir, rétrograde en-dessous de ce seuil - qu'il avait atteint en début de séance - pour désormais caler autour d'une valorisation de 3.992 milliards.



Signe de la domination sans contestes des 'Sept Magnifiques', huit des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le rouge mardi, l'immobilier (-1,8%) et les services aux collectivités (-1,4%) accusant les deux plus fortes baisses du jour.



Sur le marché des changes, le dollar poursuit son mouvement baissier entamé vendredi avec les derniers chiffres plutôt rassurants de l'inflation pour accuser un repli de 0,1% face à l'euro, qui remonte au-delà de 1,1660.



Du côté des taux, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans perd 1,4 point de base pour revenir, vers 3,98%, en direction de se planchers annuels.

