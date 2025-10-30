Wall Street : un mouvement de consolidation s'amorce avec la tech

Wall Street évolue en ordre dispersé jeudi, avec un Nasdaq alourdi par les résultats décevants des géants technologiques Microsoft et Meta, qui entraînent quelques prises de bénéfices sur le secteur après les records historiques inscrits en début de semaine.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à avancer de 0,5% à 47.887,6 points, après s'être brièvement hissé au-delà du seuil des 48.000 points, mais le Nasdaq Composite lâche encore plus de 0,7% à 23.780,3 points.



L'indice à forte pondération technologique est tiré à la baisse par les publications contrastées de Microsoft et Meta, ou plus exactement par la perspective d'une montée en puissance de leurs investissements dans l'IA, susceptibles de peser sur leurs bénéfices à venir.



Avec des pertes de plus de 10%, le titre Meta accuse de loin la plus forte baisse du Nasdaq, tandis que Microsoft signe la troisième plus mauvaise performance du Dow, avec un recul de 2,6%.



Le mouvement de repli qui s'amorce sur le compartiment technologique ne constitue pas une véritable surprise, beaucoup d'analystes ayant récemment appelé à une saine consolidation sur le Nasdaq, qui s'est envolé de 55% ces six derniers mois, un bond qui l'avait conduit à aligner les plus hauts absolus récemment.



La prudence des investisseurs est alimentée par la tonalité moins accommodante que prévu du discours tenu hier par Jerome Powell, le président de la Fed, qui a considéré qu'une nouvelle baisse de taux en décembre était loin d'être acquise, alors que ce scénario a largement contribué au 'rally' de Wall Street depuis cet été.



Seul Alphabet, la maison-mère de Google, se distingue véritablement dans la tech après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, porté tout à la fois par le dynamisme de ses activités dans le 'cloud', la vidéo à la demande (YouTube) et la recherche en ligne.



Le titre progresse actuellement de 4%.



Apple s'illustre aussi, quoique plus timidement, en avançant de 1% avant la parution de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture des marchés.



Six des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent dans le vert, à commencer par celui de la finance (+1%), mais l'indice défensif de la santé est également bien orienté, avec un gain de 0,9%.



La faiblesse de Wall Street ne profité guère au marché obligataire, où le rendement de l'emprunt à 10 ans remonte au-dessus de 4,08% compte tenu des incertitudes entourant l trajectoire de la politique monétaire de la Fed.



Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dollar se renforce face à l'euro, qui enfonce le seuil de 1,16 pour s'établir autour de 1,1560 alors que la BCE a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, ce qui ne devrait pas l'empêcher de les assouplir en décembre, puis à nouveau en février.



Le pétrole enchaîne une seconde séance consécutive de hausse, le WTI repassant au-dessus du seuil de 60,5 dollars à la faveur de la détente des relations commerciales sino-américaines suite au sommet Trum-Xi qui s'est tenu dans la nuit.

