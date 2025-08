Wall Street : un rebond s'amorce malgré des résultats contrastés

Publié le 06/08/2025 à 15:23 Zonebourse.com

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, même si les acteurs du marché peinent à trouver une direction claire dans les résultats trimestriels contrastés dévoilés par plusieurs poids lourds de la cote.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices progressent de 0,2% à 0,3%, signalant un modeste rebond après le repli essuyé la veille.



Les marchés d'actions américains font preuve d'une certaine lourdeur depuis une semaine, tiraillés entre le désir d'interpréter les signes de ralentissement de l'économie comme la promesse de prochaines baisses de taux de la Fed et les implications d'une décélération de l'activité sur les bénéfices des entreprises et l'évolution des cours de Bourse.



La dernière série de résultats de sociétés, qui mêlent bonnes et mauvaises surprises, ne va pas leur permettre d'aiguiller leurs décisions d'investissement.



Du côté des hautes technologies, AMD est attendu en baisse de 5% à l'ouverture après avoir fait état hier soir d'un profit inférieur aux attentes au deuxième trimestre.



Disney est lui aussi sanctionné en cotations avant-Bourse (-1%) malgré des résultats meilleurs que prévu, tout comme Uber qui cède un peu de terrain en transactions électroniques en dépit d'une nouvelle amélioration de sa rentabilité.



Seule la publication de McDonald's est applaudie en préouverture, saluée par des gains de plus de 3%, le numéro un mondial de la restauration rapide ayant rassuré sur la croissance de ses ventes à périmètre comparable aux Etats-Unis, un élément clé de son activité.



Malgré ces chiffres mitigés, la saison des résultats de deuxième trimestre s'est révélée être très positive aux Etats-Unis selon FactSet, qui souligne que 82% des sociétés ont dépassé les attentes, une performance inédite depuis la fin 2021.



'Les équipes de directions dans de nombreux secteurs se sont montrées optimistes au moment d'aborder l'avenir', soulignent de leur côté les analystes de HSBC.



Face à cette série de résultats, les inquiétudes diplomatiques et commerciales sont cette fois reléguées au second plan.



Donald Trump a annoncé mardi que les Etats-Unis commenceraient par appliquer un 'faible droit de douane' sur les importations de produits pharmaceutiques avant d'augmenter le taux à 150%, voire 250%, d'ici un an.



A l'occasion d'une interview accordée à la chaîne d'informations financières CNBC, le président américain a ajouté qu'il prévoyait également de dévoiler la semaine prochaine des surtaxes sur les importations de semi-conducteurs.



Après son reflux des derniers jours, dû à l'accroissement des probabilités d'une baisse de taux en septembre, le rendement des Treasuries à 10 ans remonte un peu pour revenir au-dessus de 4,22%, sans toutefois trop remonter.



Sur le marché des changes, le dollar repart à la baisse ce qui permet à l'euro de se hisser au-dessus de 1,1630.



Le pétrole, lui, tente de repartir à la hausse à l'approche de la publication dans le courant de la matinée des chiffres hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA) américaine sur les stocks aux Etats-Unis.



Le baril de brut texan WTI gagne 1,6% à 66,2 dollars.