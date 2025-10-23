Wall Street : un redressement s'amorce sous l'impulsion des pétrolières

Après une ouverture hésitante, la Bourse de New York s'est plus franchement orientée à la hausse jeudi matin, portée par la progression continue des prix du pétrole qui soutient le compartiment de l'énergie et éclipse les derniers résultats décevants publiés par les géants de la technologie.



Aux alentours de 11h00 (heure locale), le Dow Jones avance de près de 0,1% à 46.606 points, le S&P 500 progresse de 0,3% à 6.721,1 points et le Nasdaq Composite prend 0,6% à 22.881,6 points.



D'abord indécise, la tendance ne s'est dessinée qu'en milieu de matinée mais le mouvement de progression apparaît désormais assez net puisque six des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert.



Le début de séance avait pourtant été marqué par un courant de prises de bénéfices déclenché par les résultats jugés décevants de Tesla et d'IBM.



Tesla limite toutefois ses pertes autour de 2% après avoir fait état de comptes trimestriels inférieurs aux attentes, essentiellement plombés par des charges non-récurrentes, les investisseurs semblant avant tout s'inquiéter de la phase de transition qui se profile pour le groupe d'Elon Musk, coincé entre un modèle actuellement basé sur la vente de véhicules électriques et un avenir plus hypothétique censé reposer sur l'essor des robotaxis et des robots humanoïdes autonomes.



Les opérateurs accueillent tout aussi négativement la publication d'IBM, qui décroche de 8% en dépit de résultats meilleurs que prévu n'ayant pas totalement rassuré sur la santé de son activité de logiciels.



Les marchés d'actions américains ont ensuite opéré une remontée progressive sous l'impulsion des pétrolières qui avaient été durement touchées ces derniers temps par l'effondrement des cours du brut. Chevron en profite pour se redresser de 0,8%, tout comme ExxonMobil.



En tête de classement sectoriel, le segment de l'énergie gagne 0,8% alors que le cours du brut léger américain (WTI) bondit de 4,9% à 61,4 dollars sur le NYMEX face à la perspective d'une contraction de l'offre suite aux sanctions prises par l'administration américaine contre les géants russes Rosneft et Lukoil.



Honeywell reste cependant le principal moteur de la hausse du Dow Jones avec un gain de près de 7% dans le sillage du relèvement des objectifs annuels du groupe industriel diversifié et de l'annonce d'un carnet de commandes à des niveaux records.



La vigueur des cours du pétrole limite l'attrait des valeurs refuges et le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain remonte vers 3,99% après un creux de 3,95% hier. Le dollar reste globalement stable face à l'euro, qui résiste dans la zone de 1,1610.

