Wall Street : un redressement se profile grâce au rebond des technologiques

La Bourse de New York devrait tenter de se redresser mercredi matin sous l'impulsion d'un Nasdaq tiré par une décision de justice favorable à Google, la principale filiale du groupe Alphabet, qui devrait permettre aux grandes capitalisations technologiques américaines de repartir de l'avant après leur accès de faiblesse des derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 reprend 0,3% tandis que celui sur le Nasdaq 100 s'adjuge 0,6%, laissant entrevoir un début de séance globalement positif.



Dans un jugement rendu hier soir, le juge fédéral de Washington Amit Mehta a estimé que Google devrait céder ses résultats de recherche et certaines données à des entreprises concurrentes, tout en estimant que le géant de l'Internet n'aurait pas besoin de se séparer de son navigateur Chrome, échappant ainsi à un démantèlement.



Pour Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, il s'agit d'une 'énorme victoire' pour le groupe californien, dont la valorisation était selon lui pénalisée par la menace d'une éventuelle scission.



'Google ne va pas être pas forcé de se séparer de Chrome et pourra continuer à signer des accords avec ses partenaires pour préinstaller ou mettre en avant ses produits', souligne le professionnel.



'La cour a également statué que Google n'aura pas à présenter aux utilisateurs des écrans de choix sur ses produits, ni à encourager ses partenaires de distribution Android à faire de même', ajoute-t-il.



D'autres mastodontes technologiques potentiellement dans le viseur de la justice américaine comme Apple ou Meta devraient être également recherchés.



Ce rebond intervient alors que les valeurs de la 'tech' avaient nettement reflué ces derniers jours, victimes d'interrogations concernant les valorisations jugées parfois tendues des spécialistes de l'IA comme Nvidia ou Palantir.



Signe de la meilleure humeur des investisseurs, l'indice de la volatilité VIX du CBOE, présenté comme le baromètre de la peur, modère un peu sa progression en avançant de 1,2% à 17,4.



Très attendue à deux jours de la publication du rapport officiel sur l'emploi du Département du Travail, l'enquête 'JOLTS' - qui paraîtra en début de séance - devrait montrer que les ouvertures de postes ralentissent aux Etats-Unis.



Un indicateur plus fort que prévu serait une mauvaise surprise et pourrait inciter les investisseurs à revoir à la baisse leurs anticipations d'assouplissement monétaire à l'issue de la prochaine réunion de la Fed.



La forte probabilité d'une baisse de taux dans deux semaines fait un peu fléchir le dollar, qui cède un peu de terrain face à un euro qui remonte vers 1,1645, mais n'a que peu d'effet sur les rendements des emprunts du Trésor à 10 ans, qui repasse au-dessus de 4,28%.

