Wall Street : un renversement de vapeur baissier qui douche les investisseurs

Pas de 'stats' aux Etats Unis ce jeudi, pas de résultats 'marquants', les indices US semblaient filer tranquillement vers une 7ème semaine de hausse consécutive... mais c'est pourtant le moment choisi par de nombreux gérants pour s'alléger agressivement, alors que les sommets étaient encore tout proches mercredi soir, le Dow Jones pulvérisant un second record consécutifs, avec en prime un 'gap' haussier qui traduisait un véritable enthousiasme des acheteurs.



Faute de 'market movers' à l'agenda, les causes du 'sell-off' apparaissent diffuses mais les vendeurs sont apparus soudain très déterminés : il en résulte une rechute de -1,65% du Dow Jones ( Disney dévissait de -7,5%, Goldman Sachs de -4%) et du S&P500 (même score), de -2,8% du Russell-2000 puis de -2,3% de l'indice Nasdaq composite.

Les 'technos' ont payé un lourd tribut avec Nvidia -3,5%, Applied Materials -4,6%, ARM -5,7%, Palantir -6,5%, Tesla -6,65%, Strategy -7,15%.



Cela faisait 48H que les opérateurs semblaient bouder la réouverture des administrations fédérales aux États-Unis : le Dow Jones et le Russell-2000 ont égalé ou battu leurs records mercredi mais globalement les baisses étaient très majoritaires sur le Nasdaq depuis mardi.



Elles le sont restées mercredi puis ce jeudi avec 78% de titres en repli... une situation qui perdure depuis l'inscriptions des récents records de début novembre, une anomalie technique qui aurait dû alerter les optimistes.



Ce jeudi soir , c'est le VIX qui envoie à son tour un signal d'alerte avec une flambée de +14,5% et une clôture au-dessus du seuil des 20.



Les interrogations sur la valorisation des 'GAFAM' prennent manifestement le dessus, et pour achever de déstabiliser Wall Street, Susan Collins (présidente de la FED de Boston) de doutes sur une 3ème baisse des taux fin décembre suite aux propos prudents de Susan Collins (présidente de la FED de Boston) alimente les doutes sur une 3ème baisse de taux consécutive le 17 décembre prochain.

Le consensus FEDwatch est retombé de 90 début novembre à 50,7% ce jeudi soir.



Sur le compartiment obligataire, le 'risk-off' survenu à Wall Street ne soutient même pas les T-Bonds qui rechutent avec +4Pts sur le '10 ans' à 4,107% et le '30 ans' se tend de +5Pts à 4,71% : décidément 'rien ne va' à Wall Street puisque le Bitcoin replonge de -3%, sous les 100.000$, à 97.970$ au plus bas et plafonne 99.500$ ce soir.

Le tableau est encore plus négatif sur l'Ethereum qui décroche de -7% et retombe sous 3.200$.