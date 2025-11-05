Wall Street : un timide rebond prend forme après le trou d'air de la veille

Après son lourd repli de mardi, Wall Street tente d'amorcer un début de rebond mercredi et de rattraper une petite partie du terrain perdu la veille, soutenue par deux statistiques sur l'emploi et les services attestant de la bonne santé de l'économie américaine.



Vers 11h15 (heure de New York), le Dow Jones grignote de 0,1% à 47.117,9 points, le S&P 500 reprend 0,4% à 6.798,8 points tandis que le Nasdaq Composite se redresse de 0,5% à 23.461,8 points.



Les indices boursiers américains avaient fortement chuté hier, victimes de prises de bénéfices appuyées sur les valeurs les plus en vue de l'IA comme Nvidia ou Palantir, des titres qui ont joué un rôle moteur dans la séquence haussière des six derniers mois, mais dont les valorisations extrêmement tendues commencent désormais à inquiéter les investisseurs.



'Il est quand même difficile de prendre au sérieux une correction qui survient sans raison apparente', tempère ce matin un trader.



Après le trou d'air de mardi, les indicateurs publiés en début de journée ont permis aux marchés de retrouver une trajectoire ascendante.



L'optimisme des investisseurs a notamment été nourri par une statistique sur le marché du travail qui a permis de confirmer la solidité de l'activité.



D'après l'enquête mensuelle d'ADP, un cabinet de services aux entreprises, le secteur privé a créé 42.000 emplois en octobre, alors que les économistes anticipaient en général 30.000 créations de postes.



Autre nouvelle encourageante, la croissance de l'activité dans le secteur des services a accéléré plus que prévu en octobre, sous l'effet d'une forte progression des prises de commandes, selon les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM des services a rebondi à 52,4 après être ressorti à 50 points tout juste en septembre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne une hausse plus modeste, à 51.



Les investisseurs accueillent d'autant plus favorablement ces indicateurs meilleurs que prévu - qui ont été diffusés par des organisations privées - qu'ils sont privés depuis maintenant plus d'un mois de toute donnée officielle en raison du gel des administrations fédérales pour cause de 'shutdown' gouvernemental.



Signe de la détente qui s'opère Outre-Atlantique, l'indice de volatilité VIX - souvent dénommé baromètre de la peur - reflue de 6,5% à 17,8 après son embardée de plus de 11% de la veille.



Dans l'actualité du jour en matière de résultats, McDonald's s'adjuge plus de 2% après avoir fait état d'une hausse supérieure aux attentes de ses ventes à périmètre comparable aux USA sur le troisième trimestre, une performance qui laisse penser que le géant de la restauration rapide continue de prendre des parts de marché.



La plus forte hausse du jour est toutefois signée par Amgen qui bondit de 6% après avoir dévoilé des comptes trimestriels supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses objectifs annuels.



A noter que Qualcomm progresse d'environ 2% en attendant la parution de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture des marchés.





