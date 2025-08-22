Wall Street : un timide rebond se profile en attendant Powell

Wall Street devrait débuter en légère hausse vendredi, les investisseurs semblant tentés de revenir timidement à l'achat sur les actions à quelques minutes de l'intervention très attendue de Jerome Powell depuis Jackson Hole.



Aux alentours de 9h00 (heure de New York), les 'futures' sur les principaux indices progressent de 0,2% à 0,3%, signalant quelques timides rachats de positions après la consolidation amorcée depuis le début de la semaine.



Les intervenants pourraient cependant éviter de trop s'engager avant le discours que doit prononcer une demi-heure après l'ouverture le président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant ses pairs et un parterre d'économistes à l'occasion du symposium de Jackson Hole (Wyoming).



Le marché sera, comme à son accoutumée, à l'affût de la moindre indication révélatrice sur le futur calendrier de prochaines baisses des taux d'intérêt.



Après avoir aligné les records la semaine passée, le S&P 500 vient toutefois d'aligner cinq séances consécutives de repli en raison des interrogations entourant la nature du discours que tiendra le patron de la Fed.



L'espoir de voir la banque centrale américaine de nouveau s'engager dans un cycle d'assouplissement monétaire a largement contribué à la remontée des marchés d'actions américains ces derniers mois, d'autant que les signes de ralentissement de l'activité commencent à se multiplier.



Au vu de la récente décélération du marché de l'emploi, les investisseurs veulent croire en un éventuel soutien de la banque centrale à l'économie.



Mais il semble y avoir de grandes chances que Powell déçoive les marchés en délivrant sa rhétorique habituelle, sachant que de nombreux indicateurs de premier plan (créations de postes, inflation,...) doivent encore paraître d'ici à la prochaine réunion de la Fed, prévue les 16 et 17 septembre.



Il est également fort probable qu'une partie de l'hypothèse d'une prochaine baisse de taux soit déjà intégrée dans les cours.



Cela n'empêche pas les bons du Trésor d'être de nouveau recherchés, récupérant une partie de leurs pertes récentes, ce qui montre que les acteurs de marché escomptent de Jerome Powell des propos plutôt rassurants en matière de politique des taux.



A l'instar des rendements des Treasuries, le dollar repart à la baisse dans l'attente du discours de Jerome Powell, ce qui permet à l'euro de se hisser au-dessus de 1,1615.



Les cours du pétrole restent quant à eux orientés à la hausse, soutenus par les inquiétudes persistantes autour de l'offre mondiale après que Peter Navarro, le conseiller économique de la Maison Blanche, a menacé l'Inde de barrières douanières exorbitantes de 50% si le pays ne cessait pas ses achats de pétrole à la Russie.



Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,2% autour de 63,7 dollars, ce dernier se dirigeant vers une hausse de plus de 1,2% sur la semaine après deux semaines de repli.

