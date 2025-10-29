La Réserve fédérale s'apprête à baisser une nouvelle fois ses taux d'intérêt, mais cette fois, c'est presque dans le noir complet. En raison du dernier blocage budgétaire à Washington, une grande partie des statistiques économiques qui orientent d'ordinaire la politique monétaire ne sont plus publiées. Jerome Powell doit désormais piloter la première économie mondiale à l'instinct, avec des instruments partiellement éteints.

L'explication officielle évoque la "gestion du risque", une manière polie d'admettre que personne ne sait vraiment où va l'économie, mais qu'il vaut mieux éviter le crash. Après deux ans de hausses de taux destinées à étouffer l'inflation, la Fed se retrouve confrontée au problème inverse : la croissance ralentit, le marché de l'emploi s'essouffle et la confiance des consommateurs se délite. L'inflation, qui terrorisait investisseurs et banquiers centraux, a reflué, mais reste tapie dans l'ombre. Une petite baisse préventive, de l'ordre de 0,25%, vise à assouplir les conditions financières sans relancer la flambée des prix.

Privé de chiffres récents sur l'emploi ou la consommation, Powell devra fonder sa décision, attendue cet après-midi, sur des intuitions, des modèles statistiques et quelques discussions avec les entreprises. Mais l'inaction comporte aussi des risques. Les marchés, eux, exultent : profits liés à l'intelligence artificielle, opérations de fusion-acquisition et promesse d'innovations sans fin ont plongé les investisseurs dans un état proche de l'euphorie.

Le Nasdaq poursuit sa progression. Microsoft et Nvidia battent record sur record, portées par un engouement quasi mystique pour l'IA, devenue pour beaucoup plus une foi qu'un secteur. Nvidia, figure emblématique de la ruée vers l'IA, a désormais atteint une valorisation de 5 000 milliards de dollars, un seuil jadis réservé aux économies nationales, pas aux fabricants de puces. Son PDG Jensen Huang a annoncé 500 MdsUSD de commandes en nouveaux semi-conducteurs et sept projets de supercalculateurs gouvernementaux. Les investisseurs, friands de belles histoires, ont suivi. Cette ferveur sera peut-être mise à l'épreuve. Certaines entreprises s'envolent, d'autres trébuchent : Stride a chuté de 37% après une mise à jour ratée.

L'Amérique des entreprises apparaît désormais coupée en deux. Les grands gagnants, géants technologiques, quelques industriels et producteurs d'énergie, accumulent les profits, tandis que de nombreuses marques grand public peinent face au repli des dépenses. Mondelez vient de revoir ses prévisions à la baisse, preuve que les fabricants de chocolat et de biscuits ne sont pas aussi infaillibles face à la récession qu'on veut le croire. Les prochains résultats de Alphabet, Meta ou Boeing diront si l'optimisme peut encore résister à la hausse du coût de l'argent et à la prudence des ménages.

Pour l'heure, Wall Street garde le sourire. L'enthousiasme est contagieux. Apple a brièvement touché les 4 000 milliards cette semaine, tandis que Microsoft évolue confortablement au-dessus. Les indices S&P 500 et Nasdaq enchaînent les records, nourris par le cocktail grisant de l'optimisme technologique, de solides résultats et d'une Fed prête à desserrer sa politique monétaire.

Reste une question : l'euphorie de Wall Street n'a-t-elle pas pris un peu d'avance sur la réalité ? La montée fulgurante de Nvidia fascine, mais l'histoire se montre rarement clémente avec les valorisations bâties uniquement sur des promesses. Pour l'instant, les investisseurs veulent y croire, mais les comparaisons avec la bulle Internet des années 1990 se multiplient.

Pendant ce temps, Donald Trump poursuit une tournée de bonne volonté en Asie, évoquant la possibilité d'un accord commercial avec la Chine. Les marchés, toujours friands de récits optimistes, l'ont pris au mot. Mais les promesses du président expirent vite. Au premier accroc, le dollar pourrait s'emballer et les traders s'affoler.

Au final, le tableau reste ambigu. Les investisseurs parient sur une alliance durable entre technologie, diplomatie et argent bon marché pour prolonger la fête. La Fed, elle, baisse ses taux non par confiance, mais par prudence, pour calmer les esprits avant qu'ils ne s'échauffent.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,882

: 98,882 Or: 4 024 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,92 USD (WTI) 60,15 USD

BRENT : 63,92 USD (WTI) 60,15 USD États-Unis 10 ans: 3,98%

10 ans: 3,98% BITCOIN: 113 340 USD

Dans l'actualité des entreprises :

TE Connectivity a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre, avec une hausse de 17% de son chiffre d'affaires et un BPA ajusté de 2,44 USD, grâce à une forte demande dans les domaines de l'IA et de l'industrie, et prévoit un autre trimestre solide à venir.

Generac Holdings n'a pas répondu aux attentes pour le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 1,11 milliard de dollars et un BPA ajusté de 1,83 dollar, tous deux inférieurs aux estimations des analystes.

Centene Corporation a surpris avec un bénéfice ajusté de 0,50 USD par action au troisième trimestre, alors qu'une perte était attendue, grâce à un taux d'imposition plus faible, et a dépassé les estimations de chiffre d'affaires avec 49,69 MdsUSD.

Thermo Fisher acquiert la société de logiciels d'essais cliniques Clario pour 8,875 MdsUSD dans le cadre d'une transaction qui devrait immédiatement stimuler ses bénéfices.

Apple devrait afficher un trimestre solide pendant les fêtes, grâce à la forte demande pour la série iPhone 17 Pro, malgré le retard pris par les fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Tesla fait face à une levée de boucliers de la part des syndicats et des responsables des fonds de pension publics concernant le projet de rémunération d'Elon Musk, d'un montant de 1 000 MdsUSD, avant un vote crucial des actionnaires.

Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a dévoilé un projet de 1 400 MdsUSD visant à développer massivement l'infrastructure IA à la suite d'une restructuration qui pourrait ouvrir la voie à une introduction en bourse.

AWS, filiale d'Amazon, a confirmé un investissement de 5 MdsUSD dans un centre de données IA en Corée du Sud, ce qui représente le plus important investissement greenfield de l'histoire du pays et s'inscrit dans le cadre d'une expansion à long terme de 12,6 MdsUSD.

Lockheed Martin et Google Public Sector collaborent pour intégrer l'IA générative dans l'infrastructure de sécurité nationale.

Nvidia a frôlé les 5 000 MdsUSD de valorisation après que son PDG, Jensen Huang, ait annoncé d'importantes commandes de puces et des projets de supercalculateurs. L'entreprise s'associe à Palantir, Eli Lilly et Foxconn pour développer des applications d'IA dans les domaines de la santé, de la logistique et de la fabrication.

Visa a augmenté son dividende trimestriel de 14% et a dépassé les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre, avec un BPA en hausse de 10 % et un chiffre d'affaires en hausse de 12% par rapport à l'année précédente.

Mondelez a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre avec une augmentation de 5,9%, mais a revu à la baisse ses prévisions de BPA annuel et de croissance en raison de l'inflation des coûts et d'un mix produit défavorable.

Estee Lauder s'est associé à Shopify pour moderniser ses systèmes de commerce numérique, dont le déploiement débutera début 2026.

Teradyne a dépassé les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la forte demande liée à l'IA dans le domaine des tests de semi-conducteurs.

Boyu Capital est en tête de la course pour acquérir une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks dans le cadre d'une transaction qui pourrait dépasser les 4 MdsUSD.

Ford procède au rappel de près de 175 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut du toit ouvrant qui pourrait augmenter les risques d'accident.

IBM a acquis la société autrichienne Txture afin d'améliorer ses offres de cloud hybride et ses services de modernisation informatique.

Stellantis, Nvidia, Uber et Foxconn collaborent pour développer des robotaxis autonomes qui seront déployés dans certaines villes du monde.

Booking Holdings a enregistré une augmentation de 13% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à la forte demande de voyages aux États-Unis et à l'amélioration des réservations directes.

OpenAI a été poursuivi en justice par la société Cameo pour violation de marque déposée liée à sa fonctionnalité Sora utilisant le même nom.

Southern Copper a déclaré que son projet Tia Maria, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars, au Pérou était achevé à 23 % et en bonne voie pour commencer la production d'ici 2027.

Recommandations des analystes :