Wall Street : un vert uniforme en fin de matinée

Après son parcours hésitant de la semaine passée, la Bourse de New York tente repartir de l'avant lundi pour la première séance d'une semaine qui s'annonce moins animée que les précédentes, la tendance étant néanmoins portée par le regain d'optimisme qui entoure l'évolution de la politique monétaires.



Autour de 11h30 (heure locale), le Dow Jones avance de 0,2% à 45.451,8 points, le S&P 500 progresse de 0,3% à 6.502,5 points, mais le Nasdaq prend 0,8% à 21.860,6 points.



Après avoir établi de nouveaux records vendredi dans le sillage de la parution de chiffres de l'emploi plus faibles que prévu en août, les marchés d'actions américains s'étaient par la suite enfoncés dans le rouge, victimes de quelques prises de bénéfices selon le schéma classique consistant à 'vendre la nouvelle' sachant que ces données avaient déjà été bien intégrées par le marché.



Par ailleurs, ce rapport inférieur aux attentes traduit aussi la santé moins vigoureuse de la première économie du monde.



Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow a ainsi perdu 0,3%, mais le S&P 500 a crû de 0,4% et le Nasdaq a progressé de 1,2%.



Si les chiffres de l'emploi n'ont pas été applaudis vendredi dernier à New York, ils ont toujours pour effet de faire chuter les rendements obligataires et le dollar via le réveil de spéculations de baisses de taux plus agressives de la part de la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans poursuit son reflux sous 4,05%, au plus bas depuis avril.



Le dollar continue par ailleurs de faire preuve de faiblesse face à l'euro, qui revient à 1,1750 à des sommets de quatre ans.



Si les traders parient désormais à 90% sur une réduction du loyer de l'argent de 25 points de base à l'issue de la réunion de la semaine prochaine, 10% d'entre eux prévoient maintenant une baisse plus importante de 50 points de base.



Les investisseurs parient par ailleurs sur deux nouvelles baisses de taux avant la fin de l'année, avec des probabilités estimées à 73% pour octobre et 67% pour septembre, selon le baromètre FedWatch du CME Group.



Les données sur l'inflation attendues cette semaine (PPI mercredi puis CPI jeudi) devraient permettre aux opérateurs d'affiner leurs prévisions.



La thématique de l'IA reste par ailleurs porteuse, comme l'illustre la surperformance de titres comme Broadcom (+4%) ou Palantir (+3%).



Reste à voir si la publication des résultats trimestriels d'Oracle, prévue demain, permettra d'entretenir cette dynamique favorable. Alors que l'éditeur de logiciels d'entreprise a reculé de 9% sur le mois écoulé, il faudra que ses performances ressortent bien au-dessus des attentes et que son discours sur l'IA s'avère très encourageant afin de justifier un rebond de la valeur.



En attendant, l'action gagne 3,7%.



Autre fait marquant du jour, les cours pétroliers repartent en forte hausse ce matin après la confirmation ce dimanche par l'Opep+ d'une augmentation de production plus limitée qu'anticipé, l'organisation ayant par ailleurs laissé la porte ouverte à de nouveaux ajustements qui seront effectués 'en fonction des conditions de marché ', un signe de prudence face aux incertitudes économiques mondiales et au ralentissement attendu de la demande américaine.



Le WTI reprend en conséquence 0,9% à 62,4 dollars ce matin.