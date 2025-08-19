Wall Street : une atmosphère de prudence avant Jackson Hole

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mardi matin, les investisseurs apparaissant insensibles - comme la veille déjà - au reflux des tensions géopolitiques mondiales avec les progrès effectués hier suite à la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, les 'futures' sur les principaux indices oscillaient tous autour de l'équilibre, laissant entrevoir un début de séance sur des scores limités.



Certes, la réunion organisée entre le président américain et son homologue ukrainien n'a débouché sur aucun accord définitif, mais les idées avancées afin de garantir la sécurité de l'Ukraine ont été considérées des deux côtés de l'Atlantique comme une bonne base de progrès en vue d'un prochain compromis.



Peut-être plus important, le rendez-vous a ouvert la voie à une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine dans les prochaines semaines dans le cadre d'un sommet trilatéral.



Si Wall Street est souvent influencée par les évolutions géopolitiques, les investisseurs ont bien compris cette fois que la perspective d'un accord de paix en Ukraine, voire d'une reconstruction du pays après plus de trois ans de guerre, était plus favorable aux entreprises européennes qu'aux sociétés américaines, ce qui explique que les places du Vieux Continent.



A l'heure de l'ouverture des marchés d'actions américains, l'Euro STOXX 50 progressait de quasiment 0,8%, le DAX avançait de 0,4% et le CAC 40 s'adjugeait près de 1%.



Parallèlement, les intervenants semblent de plus en plus s'interroger sur le message que relaiera Jerome Powell, le président de la Fed, vendredi lors de sa prise de parole au colloque de Jackson Hole.



Pour certains, le patron de la Fed se retrouve plus que jamais pris 'entre le marteau et l'enclume'.



'Avec une inflation globale à 2,7% et une inflation core à 3,1%, l'objectif officiel de 2% ressemble de plus en plus à un voeu pieux, d'autant que la trajectoire actuelle suggère une poursuite des pressions haussières d'ici la fin de l'année', rappelle Thomas Giudici, le responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.



'Dans le même temps, le marché du travail envoie des signaux d'assouplissement croissant', souligne le gérant.



De son point de vue, Jerome Powell pourrait profiter du symposium de Jackson Hole pour reprendre la main et tenter de garder une 'optionalité' lui permettant d'ajuster le cap jusqu'au dernier moment.



Sur le marché des changes, le dollar repart à la baisse et les valeurs refuge telles les emprunts du Trésor à dix ans ou l'or remontent, ce qui montre que intervenants de marché rechignent à prendre des positions trop risquées dans le climat d'incertitude avant l'intervention de Powell.



Les cours du pétrole ne profitent pas du recul du dollar et reculent, le réchauffement des relations diplomatiques mondiales laissant entrevoir un possible allégement des sanctions contre le pétrole russe qui aurait pour effet d'accroître une offre jugée déjà abondante. Le baril de brut texan (WTI) lâche en conséquence 1,3% à 62,6 dollars.



Au chapitre économique, le Département du Commerce a fait état d'une augmentation de 5,2% des mises en chantier de logements en juillet 2025 par rapport au mois précédent, mais d'une contraction de 2,8% des permis de construire censés préfigurer les mises en chantier futures.



Du côté des valeurs individuelles, Intel est attendu en hausse de 5% alors que le conglomérat technologique japonais SoftBank a décidé de réaliser un investissement 'stratégique' de deux milliards de dollars dans le fabricant américain de processeurs en difficulté.



Home Depot a dévoilé dans la matinée des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, mais les investisseurs semblaient apprécier que a chaîne de magasins de bricolage ait réaffirmé ses prévisions annuelles dans le contexte d'incertitude économique actuel, ce qui permettait au titre de progresser d'environ 2% en préouverture.