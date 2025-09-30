Wall Street : une fin de mois et de trimestre 100% positive, 'shutdown' 100% occulté

Le trimestre boursier est magnifique aux Etats Unis et Wall Street n'a pas raté son 'final' avec un carton plein de hausse (4 indices sur 4 dans le vert) et pour le symbole, un nouveau record de clôture pour le Dow Jones au contact des 46.400Pts (+1,9% de gain mensuel, +5,5% depuis fin juin).



Il a manqué une poignée de points au S&P500 (+0,4%) pour battre son record mais il termine sur sa seconde meilleur clôture de l'histoire et un gain mensuel de +3,5% et trimestriel de +8%.

Le Nasdaq s'adjuge +0,3% et affiche un gain mensuel de +5,6%, l'un des meilleurs pour un mois de septembre qui est souvent 'compliqué', le 3ème trimestre reste également un grand cru avec plus de 11% de gain, à bonne distance du second qui s'était conclu par +18%.



Le Russell-2000 est ressorti du rouge à 10Mn de la clôture et il finit à +0,05%... mais c'est 'du vert' et ce n'était pas gagné vers 21H50: bel effort algorithmique dans les 5 dernières minutes.



Oui, c'est donc 'du vert' partout : les investisseurs ignorent superbement l'imminence d'un 'shutdown' (fermeture partielle des administrations fédérales) dès ce soir minuit (5 heure du matin en France).

Wall Street s'est concentré sur les 'habillages de bilans' ce qui explique sa résilience... mais les marchés obligataires qui n'avaient rien à sauver ce mardi n'ont pas plus réagi à l'imminence du 'shutdown'.



Les T-Bonds à '30 ans' stagnent vers 4,71%, le '10 ans' efface -1,4Pt vers 4,127%... le '2 ans' se détache avec -3Pts vers 3,603%... mais dans des volumes si creux que cela ne veut pas dire grand chose.



Les T-Bonds n'ont pas non plus réagi aux chiffres du jour, ou peut-être tardivement, et peut-être parce que la confiance des ménages a baissé : rien de tranchant.



Parmi les statistiques du jour sans grand impact, on note l'indice PMI de Chicago qui ressort en baisse à 40,6 contre 41,5, les creations d'emplois (rapport 'Jolts' du département du Travail) ressortent plus vigoureuses que prévu à 7,227 millions en août, contre 7,208 millions (révisé de 7,181 millions) en juillet.



La 'meilleure nouvelle' pour ceux qui espèrent 2 baisses de taux par la FED d'ici fin 2025, c'est l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice ressort en net repli : -3,6Pts de 97,8 vers 94,2 (révisé d'une estimation initiale de 97,4).



Dans le détail, le sous-indice d'évaluation de la 'situation présente' a chuté encore plus lourdement, de -7 points à 125,4 et celui des attentes s'est tassé de 1,3 point à 73,4, un niveau bien inférieur au seuil des 80 qui signale un risque de récession.