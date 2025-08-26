Aux États-Unis, les présidents ont souvent manifesté leur mécontentement à l'égard de la Réserve fédérale. Richard Nixon avait fait pression sur Arthur Burns pour maintenir la création monétaire avant sa réélection. Lyndon Johnson avait convoqué William McChesney Martin dans son ranch texan afin de le sermonner sur les taux d'intérêt. Cependant, la dernière initiative de Donald Trump, à savoir le licenciement de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, s'aventure en terrain inconnu…

Le président américain justifie ce renvoi par de supposées irrégularités liées à des prêts immobiliers. Pourtant, à Washington comme à Wall Street, beaucoup n'y voient qu'une attaque frontale contre l'indépendance de la banque centrale. Le moment choisi est d'autant plus délicat que la prochaine réunion de politique monétaire approche à grands pas. Les investisseurs, déjà suspendus aux chiffres de l'inflation, de l'emploi et aux résultats des entreprises, se retrouvent confrontés à une incertitude politique qui fragilise davantage l'institution censée protéger la stabilité monétaire.

Le département de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête visant la gouverneure, après une plainte déposée par le directeur de la Federal Housing Finance Agency pour soupçons de fraude. Peut-être Mme Cook a-t-elle commis des fautes, mais dans un État de droit, ce sont aux tribunaux, et non au président, d'en décider. Elle entend d'ailleurs contester son limogeage devant la justice.

Les marchés ont réagi avec retenue, mais sans équivoque. Les rendements des obligations du Trésor à long terme se sont légèrement tendus, signe d'inquiétude et d'un risque de collision entre politique budgétaire et politique monétaire. Le dollar s'est affaibli. Les actions ont reculé. Rien qui ressemble à une panique, mais assez pour rappeler combien la confiance dans la Fed, en tant rempart contre les pressions politiques, est aussi cruciale que ses décisions sur les taux d'intérêt.

La suite dépendra moins des déclarations de Trump que des tribunaux et du Sénat. Les juristes soulignent que la destitution d'un gouverneur de la Fed constitue un terrain presque vierge. Si la justice valide le limogeage, Trump pourra proposer un fidèle, peut-être Stephen Miran, déjà choisi pour un siège vacant. Mais sa confirmation nécessiterait l'approbation du Sénat. D'ici là, les présidents régionaux de la Fed et son président conservent leur droit de vote. Cette complexité institutionnelle pourrait limiter l'impact immédiat. Reste que l'image d'une Fed vulnérable suffit à éroder la confiance.

Dans ce climat, Wall Street suit aussi son agenda habituel. Nvidia s'apprête à publier ses résultats, scrutés comme un baromètre symbolique. L'indice S&P 500, largement au-dessus de ses normes historiques de valorisation, pourrait vaciller si la vedette du secteur technologique déçoit. AMD a bondi après un relèvement d'analystes. Interactive Brokers a grimpé après l'annonce de son entrée dans l'indice S&P. Dans les télécoms, AT&T a surpris en déboursant 23 milliards de dollars pour acquérir des licences de spectre auprès d'EchoStar, ce qui a propulsé ce dernier titre.

Avant l'ouverture, les contrats à terme sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq sont légèrement en baisse.

Les cotations du jour :

le Dollar Index : 98 245

: 98 245 Or: 3 371 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 67,17 USD (WTI) 63,81 USD

BRENT : 67,17 USD (WTI) 63,81 USD États-Unis 10 ans: 4,2%

10 ans: 4,2% BITCOIN: 110 198 USD

Dans l'actualité des entreprises :

RTX a réalisé le premier essai maritime en conditions réelles de son radar AN/SPY-6(V)4 en collaboration avec la marine américaine.

Un tribunal allemand a statué qu'Apple ne pouvait plus commercialiser son Apple Watch comme étant neutre en CO2 en Allemagne en raison d'allégations trompeuses.

Regeneron a annoncé que son traitement contre les troubles immunitaires rares, le cemdisiran, avait atteint l'objectif principal d'un essai de phase avancée pour la myasthénie grave généralisée.

Assurant s'est associé à Arcadium pour stimuler les ventes de protections pour camions.

Eli Lilly a déclaré que son médicament oral amaigrissant, l'orforglipron, avait atteint tous les critères d'évaluation primaires et secondaires dans une étude de phase 3 et qu'il prévoyait de déposer une demande d'autorisation réglementaire à l'échelle mondiale cette année.

Abbott a obtenu le marquage CE en Europe pour son système de stent Esprit BTK destiné au traitement des maladies artérielles périphériques sous le genou.

Newegg a dévoilé une nouvelle zone dédiée aux gamers à son siège social lors des Intel Gamer Days.

GoDaddy prévoit une série de mises à niveau basées sur l'IA pour 2025.

Microsoft aurait fait appel au FBI et aux autorités locales pour surveiller les protestations internes concernant ses liens avec Israël.

Les prix des terres rares ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans après que MP Materials ait suspendu ses exportations vers la Chine en raison d'une demande croissante.

AT&T va acquérir des licences de spectre sans fil auprès d'EchoStar dans le cadre d'une transaction en espèces de 23 MdsUSD afin de renforcer ses services 5G et fibre optique.

Spotify réintroduit une fonctionnalité de messagerie pour permettre aux utilisateurs de discuter et de partager de la musique, dans le but de stimuler l'engagement dans un contexte de forte concurrence.

Ranpak a étendu son partenariat avec Walmart en déployant des systèmes AutoFill dans cinq centres de distribution.

Southwest Airlines exigera des passagers qui empiètent sur les sièges voisins qu'ils achètent un siège supplémentaire à partir du 27 janvier.

General Motors procédera au rappel de plus de 23 500 Chevrolet Corvette aux États-Unis en raison d'un risque de fuite de carburant pouvant entraîner des incendies.

IBM et AMD se sont associés pour développer un supercalculateur quantique, intégrant l'informatique quantique et l'informatique haute performance.

Marks & Spencer a lancé une plateforme de revente dédiée sur eBay afin de promouvoir la mode durable.

Caterpillar a été cédé par le fonds souverain norvégien pour des raisons éthiques.

Genentech (Roche) lance la construction d'une usine de fabrication de 700 MUSD en Caroline du Nord, créant ainsi 1 900 emplois.

Diginex annonce une division de ses actions à raison de 7 pour 1, distribuées sous forme d'actions gratuites aux actionnaires.

Americanas nomme Fernando Dias Soares au poste de nouveau PDG.

Le consortiumPublic Storage retire son offre publique d'achat de 1,4 MdUSD sur Abacus Storage.

