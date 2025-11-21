Wall Street : une inversion de tendance sans précédent depuis avril

Le 'risk-off' a fait un retour tonitruant à Wall Street : les indices US ont subi un sell-off massif et un 'revirement baissier' en intraday tel qu'il n'en n'avait plus été observé depuis début avril dernier.



Le Nasdaq-100 qui ouvrait en hausse de +2%, puis qui affichait rapidement +2,3% (vers 25 220), succombait 1 heure plus tard à la déprime et après 3 heures de cotations, affichait -4% de repli en ligne droite (vers 24 200).



Après une tentative de rebond vite mise en échec vers 19h00 (vers 24 510), la seconde partie de séance fut un calvaire et l'indice termine quasiment au plus bas, en repli de -2,4% vers 24 054 (soit 1170 points perdus depuis les plus hauts du jour).



Le S&P 500 s'en tire un peu mieux avec -1,56% vers 6539... mais les 6700 sont largement enfoncés, avec un ratio de 90% de titres en repli et aucun secteur dans le vert au final.



Le mouvement le plus impressionnant revient au 'VIX' qui lui est associé : d'une détente initiale de -18% (jusque vers 19,30), il affichera 2 heures plus tard +19% vers 28,25, soit 36% de volatilité, pour finir à +11,7% vers 26,40 à la clôture des marchés.



Autre témoin de la nervosité des investisseurs, Nvidia effectuait une entame euphorique avec +5% vers 196 dollars, pour terminer sur un repli de -3,1% vers 180,5 USD.



Les actions Robinhood Markets ont dévissé de près de 10% (-8% au final), après que les investisseurs ont appris que Baiju Bhatt, administrateur du groupe, avait vendu ses actions pour un montant d'environ 48,8 MUSD le 17 novembre.



Micron a également chuté de -10,9%, AMD de -7,8%, Applied Materials et Super-Micro ont perdu -6,4%, Marvell Techno -5,8%, ARM -3,3%.. et le 'SOXX' a décroché de -4,8% vers 268 USD contre 310 USD le 3 novembre, miné par le renversement de vapeur radical sur Nvidia.



Wall Street avait beaucoup misé sur des résultats 'canons' de Nvidia, et il n'a pas été déçu (toutes les attentes ont été battues : toutes)... le succès serait tel que les derniers GPU les plus chers seraient 'sold out' pour des mois et des mois.



Mais il faut se demander à un moment qui paye, et à combien se monte l'endettement des acheteurs qui ne font pas partie des '7 Fantastiques', ou du 'Top-10' du S&P500. Et l'endettement reste très coûteux car les taux US ne baissent plus, et ce, depuis la dernière réunion de la Fed fin octobre.



Le marché semble s'être résigné à une 'pause' dans la baisse des taux le 17 décembre prochain (consensus d'à peine 30%) et les chiffres de l'emploi US publiés ce jeudi éteignent encore plus l'espoir d'une dernière baisse avant Noël.



Le 'NFP' de septembre révèle que les embauches ont été 2 fois et demi plus nombreuses qu'attendu à près de +120 000 (le consensus des économistes était de 50 000 nouveaux postes après -8000 en août) : seul bémol, le taux de chômage a progressé de 0,1 point à 4,4%.



Le 'NFP' constitue un indicateur retardé, mais il n'est malheureusement pas démenti par les inscriptions aux allocations chômage du 10 au 15 novembre : elles sont ressorties en baisse à 220 000 contre 228 000 la semaine précédente.



Ceci confirme sans conteste la vigueur du marché du travail, malgré des signaux de faiblesse apparus dans de nombreux secteurs où les licenciements s'accélèrent, jusque dans la 'tech', ou les 'cabinets conseil' (l'IA commence à remplacer de nombreuses tâches humaines à haute valeur ajoutée).



La nervosité de Wall Street se traduit par une petite rotation sectorielle en faveur des T-Bonds US : ils s'améliorent à la marge avec -2,8 points de base sur le '30 ans' à 4,724%, le '10 ans' efface -4,8 pbs vers 4,085% et le '2 ans', -6 pbs à 3,538%.