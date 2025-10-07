Wall Street : une ouverture hésitante en vue

Les futures sur le S&P500 (+0,1%) et le Nasdaq-100 (+0,2%) préfigurent un début de séance hésitant à la Bourse de New York, les opérateurs s'interrogeant sur les espoirs d'une issue au blocage politique à Washington.



'Tard lundi, le président Trump a déclaré aux journalistes qu'il était ouvert à des négociations avec les démocrates sur les subventions à la santé', souligne Deutsche Bank, ajoutant que le chef de la minorité au Sénat restait disposé à discuter du sujet.



Selon la banque allemande, ces propos indiquaient l'existence d'un chemin potentiel vers un accord au Congrès, mais les plateformes de paris continuent de voir un large fossé entre Républicains et Démocrates.



'Ainsi, Polymarket suggère maintenant qu'il y a 68% de chances que le shutdown ne s'achève pas avant le 15 octobre, contre 74% avant les propos du président Trump, et évalue à 22% les chances qu'il batte son record de 35 jours', poursuit-elle.



En attendant, ce blocage politique empêchera la parution de nombreux indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, comme elle a fait obstacle à celle de la balance commerciale pour le mois d'août ce mardi.



'Aux Etats-Unis, le shutdown pourrait entrainer un peu plus de volatilité s'il venait à durer', prévient François Rimeu, stratégiste senior au Crédit Mutuel AM, dans ses perspectives de marché pour le mois d'octobre.



'Nous prenons des profits sur les actions américaines après leur forte progression au cours des trois derniers mois', indique d'ailleurs le professionnel, qui affiche une préférence pour les actions émergentes et chinoises.



François Rimeu souligne en effet que les valorisations se tendent graduellement. 'Même avec des prévisions de bénéfices très optimistes, le potentiel haussier nous parait en effet assez faible', juge le stratégiste.



Du côté des valeurs, Verizon a fait part de la nomination de Dan Schulman, ancien directeur général de PayPal, au poste de CEO avec effet immédiat. Par ailleurs, Mark Bertolini devient président du conseil d'administration.



Merck a finalisé l'acquisition de Verona Pharma, une transaction valorisée environ 10 milliards de dollars et qui renforce son portefeuille avec Ohtuvayre, un traitement d'entretien de la bronchopneumopathie chronique obstructive.



Le groupe de boissons alcoolisées Constellation Brands a dévoilé lundi soir un BPA comptable en repli de 16% à 3,63 dollars au titre de son deuxième trimestre 2025-26, un niveau toutefois supérieur au consensus.