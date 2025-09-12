Wall Street : une pause après la récente série de records

Wall Street devrait marquer une pause vendredi après avoir enchaîné les records ces derniers jours grâce à un regain d'optimisme concernant l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, tandis que celui sur le Nasdaq avance de 0,1%, annonçant un début de séance sans grande direction.



Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient tous établi de nouveaux plus hauts historiques hier dans le sillage de chiffres de l'inflation ressortis en ligne avec les attentes semblant ouvrir grand la voie à trois baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année.



L'élan des derniers jours pourrait cependant un peu s'essouffler maintenant que la perspective d'un assouplissement de la banque centrale est désormais quasi-totalement intégrée dans les cours.



Les gains accumulés ces derniers jours, ces dernières semaines et ces derniers mois pourraient par ailleurs donner l'occasion aux opérateur de prendre quelques bénéfices à l'approche de la réunion de la Fed prévue la semaine prochaine.



Les intervenants pourraient également faire preuve de prudence avant la parution, en début de séance, de l'estimation préliminaire de l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan, qui donnera un aperçu du moral des ménages pour le mois de septembre.



Celui-ci, attendu à 58 contre 58,2 en août, constituera la seule publication importante du jour.

