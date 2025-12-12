Wall Street : une pause se profile après une semaine bien agitée

Wall Street devrait marquer une pause vendredi matin suite à ses records inscrits la veille, les investisseurs ayant visiblement à coeur de reprendre leur souffle avant le week-end au terme d'une semaine agitée sur les marchés financiers.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats "futures" sur les principaux indices new-yorkais affichent des écarts contrastés, allant de -0,5% à +0,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé.



La semaine a été principalement marquée par les annonces de la Fed, qui a délivré comme prévu une troisième baisse de taux en trois mois et rassuré les intervenants en conservant un discours mesuré, qui n'a pas trop fait dévier les attentes des analystes en matière de poursuite de son assouplissement monétaire.



Ces propos ont permis au Dow Jones d'atteindre un nouveau plus haut historique hier. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice des 30 principales valeurs américaines s'adjuge pour l'instant près de 1,6%, tandis que le S&P affiche une progression hebdomadaire plus modérée de l'ordre de 0,4%.



Le Nasdaq affiche, lui, un score quasiment nul, alourdi par les résultats décevants d'Oracle, qui ont réveillé les inquiétudes ayant trait à l'amortissements des investissements colossaux consentis dans l'IA par les géants de la tech.



Broadcom aurait pu rassurer les acheteurs hier soir avec la publication de ses résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par ses puces dédiées à l'IA, mais le fait que son équipe de direction se soit refusée à communiquer des objectifs annuels précis pesait sur le titre en cotations avant-Bourse.



Les investisseurs vont maintenant tourner leur attention vers les chiffres de l'emploi et de l'inflation (CPI) attendus la semaine prochaine, avec l'espoir qu'ils confirment le scénario à la "goldilocks" (croissance solide, inflation maîtrisée) décrit cette semaine par la Fed.



