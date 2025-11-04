Wall Street : une saine consolidation est-elle en train d'arriver ?

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en baisse mardi matin, un repli qui pourrait marquer le début d'une phase de consolidation susceptible de se prolonger alors que les grands indices new-yorkais n'ont cessé d'aligner les performances records ces derniers temps.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' accusent tous des replis allant de 0,5% à 1,5%, laissant entrevoir un début de séance en territoire négatif.



Après leur impressionnante progression en ligne droite des six derniers mois, c'est-à-dire depuis le choc du 'Liberation Day' de Donald Trump, les indices boursiers commencent à montrer quelques signes d'essoufflement depuis une semaine, un répit que beaucoup d'investisseurs jugeraient sain.



Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq viennent d'enchaîner trois semaines consécutives de progression. Grâce à leur performance positive d'octobre, un mois pourtant jugé difficile pour les actions, les trois indices peuvent désormais revendiquer six mois d'affilée de hausse.



Sur cette période, le Dow a repris près de 15%, le S&P a rebondi de 21% et le Nasdaq a grimpé de plus de 33%. Ils ont tous inscrit de nouveaux plus hauts historiques la semaine passée.



Cela fait cependant 11 séances que les trois indices évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, un seuil technique clé qui pourrait commencer à justifier des prises de bénéfices, d'autant que beaucoup de bonnes nouvelles semblent désormais intégrées dans les cours.



Le 'Fed put' - basé sur la présomption selon laquelle la banque centrale assurera quoiqu'il arrive un soutien aux marchés - a pris du plomb dans l'aile la semaine passée lorsque Jerome Powell, son président, a souligné qu'une nouvelle baisse de taux en décembre était loin d'être acquise.



Par ailleurs, la saison des résultats d'entreprise - qui a permis d'alimenter la trajectoire haussière des marchés ces dernières semaines grâce notamment aux bonnes surprises dans la tech en général et l'IA en particulier - touche désormais à sa fin.



Les investisseurs auraient pu saluer, hier soir, les solides performances dévoilées par le spécialiste de l'IA prédictive Palantir, mais la publication, qui était très attendue par les analystes, a vite donné lieu à des prises de profits en cotations après-Bourse au vu de la hausse de plus de 150% affichée par la valeur cette année.



Le titre cédait ainsi plus de 7% en transactions électroniques.



Par ailleurs, le 'shutdown' qui se prolonge depuis maintenant un mois prive les investisseurs de tout indicateur susceptible de les rassurer quant à la santé de l'économie.



Enfin, si la saison des résultats qui s'achève se présente comme l'une des meilleures en plus de quatre ans, le ratio cours/bénéfices (PER) du S&P 500 atteint aujourd'hui 22,9x, un niveau très supérieur à sa moyenne sur cinq ans (19,9x) et dix ans (18,6x), qui pourrait là aussi préfigurer un mouvement de consolidation en fin d'année.



Historiquement, le mois de novembre reste néanmoins le plus favorable de l'année, avec un gain moyen de 1,9% à en croire les calculs du Stock Trader's Almanac, tandis que décembre - porté par le ' Santa Claus Rally' - se solde habituellement par une hausse de l'ordre de 1,5%.