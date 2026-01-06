Wall Street : une séance de transition, entre records et indicateurs de premier plan

Wall Street devrait ouvrir sans grande tendance mardi, à l'amorce d'une séance qui devrait faire office de journée de transition entre les records de la veille et une seconde moitié de semaine qui s'annonce chargée en termes d'indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les "futures" sur les principaux indices new-yorkais oscillent tous autour de leur point d'équilibre, annonçant un début de séance sans réelle direction.



Aucune statistique d'importance ne figure à l'agenda aujourd'hui, mais les investisseurs comptent bien sur la série de données attendues dans les prochains jours afin de confirmer le solide début d'exercice signé jusqu'ici.



Insensible ou presque au dossier vénézuélien, le Dow Jones avait gagné 1,2% hier pour établir un nouveau sommet absolu, ce qui se traduit déjà par des gains de 1,9% en 2026.



"A part quelques actifs directement concernés, comme les obligations vénézuéliennes ou les compagnies pétrolières américaines, les marchés mondiaux sont restés presque totalement de marbre à la montée du risque géopolitique", relève Henry Allen, stratégiste chez Deutsche Bank.



"Cette réaction limitée peut sembler surprenante, mais elle correspond à un schéma classique : les évènements géopolitiques n'ont un impact durable sur les marchés que dans la mesure où ils affectent d'autres variables macroéconomiques, comme la croissance et l'inflation", explique-t-il.



"Si ce n'est pas le cas, alors l'impact de marché tend à rester cantonné aux actifs directement touchés et ne se propage pas ailleurs", souligne l'analyste.



Si ce phénomène témoigne de la capacité de résistance aux mauvaises nouvelles des marchés, les investisseurs ont surtout compris que ce sont les indicateurs économiques qui vont monopoliser le centre de l'attention en ce début d'année, en attendant les premières publications de résultats la semaine prochaine.



Les chiffres officiels de l'emploi, qui paraîtront vendredi, seront particulièrement suivis, au même titre que le rapport ADP attendu demain.



Des chiffres reflétant une poursuite du ralentissement du travail pourraient encore entretenir l'enthousiasme pour les actions, dans l'anticipation que cela n'incite la Réserve fédérale à de nouveau réduire ses taux dans les mois qui viennent.



"Si la hausse du chômage (....) devait se prolonger, cela apporterait de l'eau au moulin des partisans d'une poursuite rapide de la baisse des taux", préviennent les équipes d'Oddo BHF.



Les intervenants espèrent dans le même temps que l'ISM des services, qui avait plusieurs fois tutoyé la barre critique des 50 points l'an dernier, ne donnera pas trop de signes de faiblesse demain, conformément au scénario idéal des "goldilocks" qui mise sur une croissance modérée, mais pas atone non plus.