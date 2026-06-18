Au lendemain de nets replis, les places américaines se reprennent à l'ouverture pour la dernière séance de la séance de la semaine, demain étant un jour férié aux Etats-Unis pour Juneteenth, une fête fédérale célébrant la fin effective de l'esclavage outre-Atlantique.

Dans ces conditions, après 30 minutes de cotation, le Dow Jones gagne 0,61%, le Nasdaq 100 +1,72% et le S&P 500 avance de 0,82%.



La veille, les indices ont été pénalisés par la première conférence de presse de Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed. Si la banque centrale américaine a laissé ses taux directeurs inchangés, comme prévu, son nouveau patron, attendu dans le rôle d'une "colombe", s'est plutôt révélé "faucon". Il s'est montré préoccupé par l'inflation persistante et élevée. Sur les 18 banquiers centraux de la Fed, 9 ont indiqué tabler sur une hausse des taux avant la fin de l'année.



Face à cette actualité sur la politique monétaire américaine, la signature "surprise" d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran n'a pas réellement eu d'incidence sur les marchés, à l'exception des cours du pétrole qui ont reculé. Actuellement à New York, le WTI cède 1,06%, à 75,15 dollars, et évolue sur des plus bas datant du début du mois de mars.



Quant à la signature du protocole d'accord par Donald Trump, la surprise ne réside pas dans l'acte lui-même, largement attendu, mais dans son calendrier. Le document devait initialement être paraphé vendredi près de Lucerne, en Suisse. Le président américain a toutefois pris de court les observateurs en le signant dès mercredi à Versailles, avec deux jours d'avance sur le programme prévu.



Dans le document, publié sur X par Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, les parties s'engagent à cesser leurs opérations militaires sur tous les fronts, à finaliser un accord final dans les 60 jours, prolongeables. Ce qui intéresse les marchés est l'annonce de la levée du blocus naval américain, et que l'Iran prendra toutes les dispositions possibles pour assurer un passage sûr aux navires commerciaux, sans frais, depuis le golfe Persique, jusqu'à la mer d'Oman et inversement.



Les statistiques du jour



Sur le plan des statistiques, les investisseurs ont déjà pris connaissance des nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage qui ont se sont élevées à 226 000 unités, proche des attentes qui étaient à 225 000. En revanche, les données de la semaine précédente ont été très légèrement révisées à la hausse avec finalement 230 000 nouvelles demandes, contre 229 000 précédemment.



De son côté, l'indice de la Fed de Philadelphie a progressé nettement plus que prévu. Il est passé de -0,40 à 10,3 points, contre des attentes à 9,8.



Enfin, à 16h, il y aura la publication de l'indice des indicateurs avancés du mois de mai.



Sur le marché des devises, le dollar remonte face à la monnaie unique (+0,32%) et se négocie contre 0,8720 euro. Une hausse que l'on doit principalement au ton plus restrictif que prévu adopté par le nouveau président de la Fed.



L'actualité des sociétés



Au chapitre des valeurs, EQT a conclu un accord définitif pour acquérir Exolaunch, un leader mondial dans la gestion de mission, l'intégration de satellites et les technologies de déploiement, auprès du fondateur Dmitriy Sternharz.



Accenture, un groupe de conseil et de technologie a publié, au titre de son 3e trimestre 2025-2026, un BPA en hausse de 9% à 3,80 USD, dépassant de 2% l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle en amélioration de 20 points de base à 17%. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Accenture vise désormais un BPA ajusté compris entre 13,78 et 13,90 USD, contre une fourchette précédente de 13,65 à 13,90 USD, malgré une croissance des revenus désormais attendue entre 3% et 4% en monnaies locales, contre 3% à 5% auparavant.



Smith & Wesson flambe de plus de 20% en avant-Bourse après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.