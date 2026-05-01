Wall Street : vers un 10ème record absolu en 13 séances

Le mois de mai démarre sur un "gap" haussier des principaux indices US (exception faite du Dow Jones) et à mi-séance, c'est un nouveau triplé de doublés records qui se profile

Publié le 01/05/2026 à 19:59 - Modifié le 01/05/2026 à 23:30 Partager



Ce sera le 10ème record absolu en 13 séances pour le S&P500 (à 7.280Pts soit +1%, mais avec de nouveau plus de baisses que de hausses), le Nasdaq-100 s'envole de +1,3% vers 27.780 (+21% depuis le 30 mars, du jamais vu en 23 séances), le Russell-2000 gagne 0,5% à 2.813Pts).

Une fois de plus, le secteur des semiconducteurs figure aux avant-postes et le "SOXX" s'offre un nouveau record à 465Pts, dans le sillage d'Atlassian avec +25% et Datadog +8,5%.

La séance est ultra calme sur le front obligataire avec un "2 ans" inchangé, -1Pt sur le "10 ans" à 4,3800% et -1,6Pt sur le "30 ans" à 4,9700%.



La croissance américaine a été annoncée à +2% (après +0,5% au 4ème trimestre) et l'IA représente 75% de cette croissance (par le biais des investissements massifs des GAFAM) tandis que la consommation cale, et ne repose que sur les dépenses des 10% les plus fortunés (50% des sommes dépensées).



Le mois de mai démarre en mode "full risk-on" avec le Bitcoin qui grimpe de +3% vers 78.600$, l'argent métal progresse de +2,3% à 76$.