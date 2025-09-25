Wall Street : vers un net repli à l'ouverture, inquiétudes autour des implications du PIB





La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin, sous la pression de solides chiffres de la croissance qui ne semblent pas aller dans le sens d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains cèdent entre 0,3% et 0,7%, annonçant un début de séance en territoire positif.



Le PIB américain a une nouvelle fois surpris à la hausse au deuxième trimestre, sa croissance sur un an atteignant 3,8%, contre 3,3% en précédente lecture, un chiffre qui avait déjà été révisé à la hausse par rapport à une estimation initiale de 3%.



L'indicateur témoigne de la robustesse de l'économie des Etats-Unis en dépit de la mise en place des droits de douane de Donald Trump, ce qui est de nature à inquiéter les marchés puisque la Réserve fédérale, qui se réunira le 29 octobre prochain, pourrait décider à l'issue de son comité stratégique de maintenir ses taux après les avoir baissés la semaine passée.



Depuis l'annonce du PIB, les traders estiment à 85% la probabilité d'une nouvelle réduction du coût du crédit le mois qui vient, contre 94% auparavant, à en croire l'outil FedWatch de CME Group.



Ajoutant à la prudence, le Département du Travail a annoncé ce matin avoir enregistré 218.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 15 septembre, un chiffre en repli de 14.000 par rapport à la semaine précédente, ce qui témoigne de la bonne résistance du marché du travail.



Parallèlement, les commandes de biens durables ont rebondi de 2,9% entre juillet et août, après un repli de 2,7% le mois précédent, ce qui montre que les investissements des entreprises restent soutenus.



Tous ces chiffres meilleurs que prévu, qui ne semblent pas nécessairement plaider pour de nouvelles mesures de soutien à l'économie de la part de la Fed, ont été salués par une hausse du dollar et des rendements obligataires américains.



Le dollar remonte ainsi fortement face à l'euro, qui enfonce le support de 1,17 pour la première fois en trois semaines, tandis que le rendement des Treasuries à dix ans bondit en direction de 4,19%.



L'indice VIX de la volatilité grimpe de 7% à 17,3 points, signe là encore d'un renforcement des craintes des investisseurs.









