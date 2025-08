Wall Street : vers un rebond après la correction de la semaine passée

Publié le 04/08/2025 à 15:20 Zonebourse.com Partager

La Bourse de New York devrait rebondir lundi à l'ouverture après ses lourdes pertes de vendredi, déclenchées par un nouveau durcissement de la politique commerciale de Donald Trump.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 reprennent respectivement 0,4% et 0,8%, annonçant un début de semaine en territoire positif.



En rétrocédant 1,6% vendredi suite à la mise en place de nouveaux droits de douane américains, le S&P, l'indice de référence des gérants américains, a porté ses pertes sur l'ensemble de la semaine à près de 2,4%, soit son plus mauvais score hebdomadaire en trois mois.



Le S&P a toutefois aligné dix records historiques au mois de juillet, un mois pendant lequel il a repris 2,2%.



Sur les trois mois écoulés, l'indice s'adjuge près de 10%, une performance inédite depuis la reprise post-Covid qui pourrait justifier de marquer une pause, selon les analystes.



Août est en effet, derrière septembre, le deuxième pire mois de l'année à Wall Street, selon les données du Stock Trader's Almanac, avec un repli moyen oscillant entre 0,2% et 0,6% depuis 1950, voire pouvant atteindre 1,2% lors des années post-électorales, comme c'est le cas en 2025.



Hormis l'ISM des services prévu demain, la semaine qui s'ouvre s'annonce assez pauvre en indicateurs macroéconomiques, mais les éléments susceptibles d'agiter les marchés ne manquent pas.



La perspective d'une baisse de taux de la Fed est en effet remontée en flèche vendredi dernier à la suite des chiffres moins bons que prévu de l'emploi.



Selon le baromètre FedWatch de CME, les marchés anticipent à plus de 87% la probabilité d'un assouplissement de 25 points de base du principal taux directeur de la Fed en septembre.



L'approche de la date limite du 12 août fixée par l'administration Trump en vue de parvenir à un accord commercial avec la Chine risque cependant d'accentuer la nervosité des investisseurs.



Parmi les résultats attendus dans la semaine, ceux de Palantir ce soir, puis d'AMD et Pfizer demain et d'Uber mercredi pourraient faire bouger la tendance.