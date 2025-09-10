Wall Street : vers une légère hausse après les records de la veille

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, prolongeant ses records de la veille, la publication du rapport sur les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis, qui a montré une diminution des pressions inflationnistes, ayant renforcé l'impression positive laissée hier soir par les résultats encourageants d'Oracle.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 progressent de 0,5% environ annonçant un début de séance plutôt favorable.



Porté par les anticipations de prochaines baisses de taux de la Fed, le Nasdaq avait atteint un nouveau plus haut historique hier, une tendance qui devrait rester positive grâce à la publication, hier soir, du concepteur de logiciels d'entreprise Oracle.



Le titre du groupe californien devrait établir de nouveaux sommets à l'ouverture, puisque le titre s'envole de 32% dans les transactions électroniques en réaction à un carnet de commandes jugé 'colossal' à 455 milliards de dollars, soit une augmentation de 359% par rapport à l'année précédente.



'Une telle garantie au niveau des revenus valide non seulement les valorisations élevées autour de la société, mais permet également de réaliser les projections de croissance les plus optimistes', souligne un trader.



Les statistiques publiées par ailleurs par le Département du Travail sur les PPI aux Etats-Unis pour le mois d'août, très attendues, ont révélé une baisse de 0,1% des prix à la production en données totales par rapport au mois précédent, signe d'un apaisement des tensions inflationnistes.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a nettement ralenti en données brutes le mois dernier, de 0,5 point à 2,6%.



Sachant que ces données n'intègrent pas l'impact des droits de douane, les investisseurs seront surtout attentifs, demain, à l'indicateur principal de la semaine, l'inflation au sens des prix à la consommation, qui devrait permettre aux investisseurs d'affiner leurs perspectives monétaires et économiques.



Les chiffres des prix à la production ont eu peu d'impact sur le marché monétaire, avec un rendement de l'emprunt à 10 ans américain qui reste stable à 4,07%, ce qui n'empêche pas le dollar de remonter un peu face à l'euro, qui reflue aux abords du seuil de 1,17 contre le billet vert.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse au lendemain des frappes israéliennes contre contre des dirigeants du Hamas au coeur de Doha, la capital Qatar, un pays allié des Etats-Unis qui n'était pas impliqué dans le conflit où il jouait plutôt jusqu'ici un rôle de médiateur. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne plus de 1% à 63,3 dollars.

