Wall Street : vers une ouverture mitigée après des résultats contrastés

Wall Street devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi matin, une série de résultats de sociétés mitigés incitant les investisseurs à davantage de prudence après les records signé la veille par le Dow Jones.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais affichent des marges étroites, comprises entre -0,1% et +0,1%, annonciatrices d'un début de séance autour de l'équilibre.



Après les bonnes surprises des derniers jours, les acteurs du marché semblent peiner à trouver une direction suite à une salve de résultats trimestriels contrastés qui les incitent à rester sur la défensive.



L'optimisme des investisseurs a certes été alimenté par les solides performances de GE Vernova, qui devrait grimper de plus de 4% à l'ouverture suite à la confirmation de ses objectifs annuels, qui fait suite à un troisième trimestre marquée par d'importantes prises de commandes.



Mais d'autres résultats de sociétés ont largement déçu, à commencer par ceux de Netflix, qui est attendu en baisse de 7% au lendemain de la publication par le géant du streaming vidéo de comptes grevés par une lourde charge exceptionnelle liée à un litige fiscal au Brésil.



Texas Instruments devrait lourdement chuter dans le sillage de prévisions jugées décevantes.



Ces résultats en demi-teinte conduisent logiquement les investisseurs à s'interroger sur les niveaux de valorisation jugés élevés des valeurs technologiques.



Parmi les autres sociétés ayant publié leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, AT&T recule de 1,5%.



Les investisseurs vont désormais attendre les résultats de Tesla et IBM, qui paraîtront après la clôture, afin de se rassurer.



Signe du moindre appétit pour le risque des investisseurs, l'indice VIX de la volatilité repart à la hausse pour se tendre de 1,3% à 18,1 points.



L'or subit une correction largement attendue après son envolée des dernières semaines qui l'avait vu franchir tour à tour les seuil des 4000, 4100, 4200 et 4300 points dollars l'once, pour afficher une progression de plus de 50% depuis le début de l'année, une performance inédite depuis 1979, l'année de la crise pétrolière et de la poussée inflationniste qui avait porté le métal jaune.



Le brut léger américain (WTI) rebondit de presque 2% à 58,4 dollars, opérant un rebond technique après avoir enfoncé le support clé des 60 dollars en attendant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.

