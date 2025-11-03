Wall Street : vers une pause après trois semaines consécutives de hausse

La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire lundi matin, les investisseurs éprouvant visiblement le besoin de marquer une pause après trois semaines consécutives de hausse principalement dues à de solides publications de résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture,



En dépit de la tonalité moins accommodante adoptée par la Fed mercredi dernier, les marchés d'actions américains ont progressé à l'unisson la semaine dernière, alors que beaucoup d'observateurs la jugeaient à risque au vu des nombreux éléments qui étaient susceptibles de les faire trébucher.



Le Dow Jones a ainsi signé des gains hebdomadaires de 0,7%, le S&P 500 s'est adjugé 0,8% et le Nasdaq a grimpé de 2,3%.



La place américaine affiche désormais une série de six mois consécutifs de progression, une performance qui pourrait être interprétée comme le signe d'un mouvement haussier durable, d'autant que la période de la fin d'année est habituellement porteuse pour les actions.



Ce mouvement de hausse a été largement favorisée par une bonne saison des résultats, qui est venue rassurer les intervenants sur les valorisations jugées élevées des actions, comme en témoignent les nouveaux plus hauts historiques inscrits par le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq en début de semaine dernière.



Sur les 64% des composantes du S&P ayant déjà publié leurs chiffres trimestriels, 83% ont surpassé les attentes, contre des moyennes de 78% à cinq ans et 75% à dix ans.



Il s'agit, à ce stade, de la meilleure saison des résultats enregistrée depuis le deuxième trimestre 2021, lorsque 87% des sociétés américaines avaient fait mieux que prévu.



Sans surprise, c'est le secteur technologique, avec 94% de bonnes surprises, qui demeure le principal foyer de bonnes nouvelles.



Même les modestes déceptions liées aux publications de Microsoft et Meta, la semaine dernières, ont fini par être relativisées, bon nombre d'analystes soulignant que la montée en puissance des dépenses d'investissement des deux groupes technologiques dans l'IA témoigne d'une explosion de la demande.



Ce 'rally' pourrait cependant commencer à inciter certains opérateurs à la prudence, d'autant plus que le 'shutdown' des administrations de Washington prive les investisseurs de tout indicateur officiel leur permettant d'évaluer l'état actuel de l'économie.



Les traders espèrent à ce titre que l'indice ISM manufacturier, qui paraîtra dans le courant de la matinée, donnera une image plutôt rassurante de l'activité, à l'image des publications de résultats qui se sont succédées ces dernières semaines.

