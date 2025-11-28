Wall Street : vers une petite hausse pour une séance raccourcie

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en légère hausse vendredi matin, les rares investisseurs présents dans les salles de marché préférant rester sur la réserve avant une séance raccourcie.



Une demi-heure avant l'ouverture, les "futures" sur le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de séance sur une progression modérée.



La cotation des contrats à terme sur les grands indices boursiers avait longtemps été retardée cette nuit, l'opérateur CME basé à Chicago ayant rencontré un incident technique dû à un problème de refroidissement de l'un de ses centres de données qui a empêché le passage d'ordres sur ses marchés "futures".



La panne à l'origine de l'interruption a cependant pu être résolue et les transactions ont repris à 8h30 (heure de New York).



Comme le veut la tradition, Wall Street fermera à 13h00 au lendemain de la fête de Thanksgiving, ce qui promet des volumes étroits et des échanges limités, bon nombre d'intervenants étant toujours en congés.



La tendance devrait cependant continuer d'être portée par la perspective de plus en plus claire d'une nouvelle réduction de taux de la Fed le mercredi 10 décembre, une hypothèse désormais intégrée avec une probabilité de près de 87% par les marchés.



Des rachats à bon compte pourraient par ailleurs soutenir de nouveau les valeurs du secteur technologique, qui avaient été délaissées sur les premières semaines de novembre.



Le secteur de la distribution devrait également focaliser l'attention des investisseurs curieux de mesurer la santé de la consommation en cette journée de "Black Friday", le grand marathon commercial qui donne le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année.



La Fédération américaine du Commerce de détail (NRF, National Retail Federation) prévoit qu'un nombre record de 186,9 millions d'Américains feront des achats cette année pendant le week-end de Thanksgiving, en comprenant le "Cyber Monday" qui le prolonge depuis quelques années.



Cela correspondrait à une hausse de 1,6% par rapport au chiffre de 183,4 millions de l'an dernier, qui marquait déjà une activité record.



Sur l'ensemble de la semaine, qui ne comptera donc que trois séances et demie au total, le Dow gagne pour l'instant 2,5%, le S&P 500 3,2% et le Nasdaq 4,2%.



Le mois de novembre - qui avait fort mal débuté - se solde quant à lui jusqu'ici par un repli de 2,1% pour le Dow, de 0,4% pour le S&P et de 2,9% pour le Nasdaq.

