Wall Street veut croire à une accalmie prochaine entre Washington et Téhéran

Les principaux indices américains ont terminé la séance de lundi en hausse, soutenus par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient, malgré l'échec des discussions du week-end entre les États-Unis et l'Iran. Après un début de séance hésitant, les marchés ont accéléré dans l'après-midi. Le S&P 500 a ainsi progressé de 1,02% à 6 886,2 points, le Dow Jones a gagné 0,63% à 48 218,2 points, tandis que le Nasdaq 100 s'est adjugé 1,06% pour atteindre 25 383,7 points.

L'optimisme des investisseurs a été alimenté par des déclarations de Donald Trump, affirmant que l'Iran souhaitait conclure un accord, tout en excluant toute possibilité pour Téhéran d'accéder à l'arme nucléaire.



Ces propos interviennent dans un contexte pourtant tendu. Washington a annoncé la mise en place d'un blocus militaire visant les navires quittant les ports iraniens, tandis que l'Iran a menacé de représailles contre les infrastructures portuaires de ses voisins du Golfe, après la rupture des négociations.



Dans ce climat contrasté, les prix du pétrole ont enregistré une baisse marquée. Le baril de WTI a reculé de 6,47% à 97,92 dollars, tandis que le Brent a cédé 4,67% pour s'établir à 98,15 dollars.



Parallèlement, les données macroéconomiques ont montré un recul des ventes de logements existants aux États-Unis en mars, à leur plus bas niveau depuis neuf mois. Cette baisse s'explique notamment par un manque de biens disponibles et par des inquiétudes croissantes concernant le marché de l'emploi.



Sur le front des entreprises, Goldman Sachs a reculé de 1,89%, malgré des résultats supérieurs aux attentes. Les investisseurs ont été refroidis par la faiblesse des revenus issus des activités de trading sur les taux, les devises et les matières premières.



Fastenal a également souffert, avec une chute de 6,85% après une publication confirmant des pressions persistantes sur ses marges.



À l'inverse, Revolution Medicines a bondi de 41,35% après la publication de résultats positifs issus d'une étude pivot de phase 3 dans le traitement du cancer du pancréas métastatique.



Les investisseurs restent désormais attentifs à la suite des événements au Moyen-Orient, ainsi qu'à une semaine riche en publications d'entreprises, avec notamment les résultats attendus de grandes banques américaines, mais aussi de groupes comme Netflix, PepsiCo, Charles Schwab ou Prologis.