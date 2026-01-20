Wall Street victime à son tour des menaces de Trump

Après un long week-end de trois jours, après un jour férié lundi pour le Martin Luther King's Day, les indices américains débutent la semaine en forte baisse.

Comme leurs homologues européens hier et aujourd'hui, ils sont affectés par les vives tensions entre les Etats-Unis et l'Europe au sujet du Groenland. A 17h, le Dow Jones cède 0,99%, à 48 868 points, le Nasdaq Composite recule de 1,36%, à 23 195 points et le S&P 500 trébuche de 1,08%, à 6865 points.



Pour forcer les pays du Vieux Continent à laisser les mains libres à Donald Trump au Groenland, le président des Etats-Unis a menacé les pays européens qui soutiennent le territoire autonome du Royaume du Danemark de leur imposer des droits de douanes supplémentaires de 10% à partir du 1er février. Les pays concernés sont donc le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni.



Si les Etats-Unis n'obtiennent pas gain de cause pour l'achat du Groenland, l'administration Trump pourrait passer à une taxe de 25% supplémentaire sur les importations de produits en provenance de ces pays-là, au 1er juin.



Les indices européens ont vivement réagi hier, faisant craindre, à juste titre, une escalade des tensions avec de potentielles mesures de rétorsion des pays européens.



Ils envisagent d'imposer des tarifs douaniers ou des restrictions à hauteur de 93 milliards d'euros sur les produits américains entrant sur le territoire de l'Union européenne. En outre, Emmanuel Macron milite pour utiliser l'instrument anti-coercition.



Ce dernier a été adopté fin 2023 afin de protéger l'Union européenne des pressions économiques exercées par des pays tiers. Il peut notamment permettre d'exclure les entreprises du pays visés d'appels d'offres publics, mais aussi bloquer l'accès au marché européen pour les banques et entreprises de services de ce pays, ce qui pourrait être particulièrement dommageables pour les géants de la tech américaine. La protection de leurs brevets ou de leurs droits d'auteur pourrait notamment être suspendue.



Depuis, Donald Trump a remis une pièce en visant spécifiquement la France, pour obliger Emmanuel Macron à rejoindre son "Conseil de la paix". Le président des Etats-Unis menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français, ce qui n'a pas trop d'effet sur les sociétés les plus concernées : Laurent-Perrier (-0,22%), Lanson-BCC (stable), Maison Pommery & Associés (+0,88%). Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard et Rémy Cointreau dans les vins et champagne est marginal.



Le chef de l'Etat français s'est depuis exprimé de Davos, en Suisse, qualifiant les menaces de Donald Trump "d'inacceptables" et en précisant "qu'il ne faut pas accepter passivement la loi du plus fort".



Ces troubles géopolitiques, qui menacent de faire voler en éclat l'OTAN, ont logiquement profité aux valeurs refuges. L'once d'or est à son plus haut historique et a touché un niveau record à 4749,84 dollars dans l'après-midi. L'once d'argent n'est pas en reste avec un record également à 95,89 dollars.



Du mouvement a également été observé sur le marché obligataire. Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans est à son plus haut niveau depuis la fin du mois d'août 2025. Il a été jusqu'à toucher 4,3105%.



Sur le marché des devises, l'euro se renforce face au billet (+0,77%) et vers 17h, il se négociait contre 1,1735 dollar.



De son côté, le bitcoin recule (-2,34%) pour revenir sur ses niveaux d'il y'a dix jours à 90 402 dollars.



Si les investisseurs ont fort à faire au niveau de la géopolitique, heureusement l'actualité macro-économique est vierge de tout indicateur outre-Atlantique. Le reste de la semaine sera nettement plus chargé avec principalement le PIB final des Etats-Unis du troisième trimestre, des statistiques sur les dépenses et revenus des ménages ainsi que sur leur confiance.



En revanche, l'actualité micro-économique a été plus dense ce jour. 3M trébuche lourdement (-7,50%, à 155,22 dollars). Si les résultats trimestriels sont globalement solides, les perspectives 2026 du géant industriel sont plutôt décevantes.



Micron Technology a annoncé samedi son intention d'acquérir le site de fabrication P5 de Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) à Taïwan pour 1,8 milliard de dollars en numéraire.



Moderna et Merck ont annoncé mardi des résultats positifs à cinq ans pour leur vaccin expérimental contre le mélanome à haut risque, développé en association avec l'immunothérapie Keytruda.