Wallix accélère dans l'IA avec le rachat de Malizen

Wallix a annoncé mercredi avoir fait l'acquisition de Malizen, une start-up bretonne spécialisée dans l'analyse de données de cybersécurité grâce à l'intelligence artificielle (IA), sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 million d'euros.



Implantée à Rennes, au coeur d'un pôle d'excellence où Wallix dispose déjà d'un centre R&D, Malizen est née de travaux menés à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) par son dirigeant-fondateur, Christopher Humphries, diplômé d'un doctorat en cybersécurité.



Cette jeune pousse s'est spécialisée dans l'analyse du comportement des utilisateurs, avec l'objectif de permettre aux organisations de détecter et d'anticiper les menaces de manière proactive.



Dans un communiqué, Wallix explique que ce rachat s'inscrit dans le cadre de l'accélération de sa feuille de route dans l'IA et de sa stratégie d'enrichissement de son offre avec l'ajout d'une nouvelle technologie appelée à enrichir sa suite logicielle dès 2026.



L'opération va notamment lui permettre de se renforcer dans les facteurs agentiques, c'est à dire l'anticipation des risques non humains qui devrait représenter un potentiel de marché d'environ huit milliards de dollars d'ici à 2030, comparé à 1,8 milliard de dollars en 2025.



Dans le détail, la transaction va porter sur l'acquisition de 100% des actions composant le capital de Malizen sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 million d'euros, dont 0,2 million.



L'opération devant essentiellement se réaliser via l'apport de titres, sans effet dilutif, tous les actionnaires de Malizen deviendront actionnaires de Wallix.



Au 30 juin 2025, Wallix affichait une trésorerie de 9,4 millions d'euros pour une dette financière de 8,1 millions.



L'acquisition était saluée à la Bourse de Paris, où l'action Wallix gagnait 4,7% mardi en milieu de matinée.



"Cette petite opération, intelligemment financée et non dilutive en capital, devrait à terme élargir le marché adressable du groupe et démultiplier son potentiel de croissance, tout en faisant gagner un temps précieux à court terme, tant en développement (gain de 12 à 18 mois selon nous) qu'en recrutement d'une équipe d'experts équivalente", soulignent les analystes de TPICAP Midcap.