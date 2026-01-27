L'éditeur de cybersécurité et leader européen de la gestion des accès à privilèges franchit ainsi une nouvelle étape dans la simplification et l'industrialisation des politiques de cybersécurité.
Le produit de la société permet de centraliser la gouvernance des accès et des identités numériques. Il répond à une attente forte des organisations et des entreprises en réduisant la complexité opérationnelle, en maîtrisant les coûts et en améliorant l'efficacité des équipes IT, tout en renforçant leur niveau de sécurité et de résilience.
Selon des analyses internes, la centralisation des opérations permet de réduire jusqu'à 14% la charge d'administration, soit presque deux mois de travail économisée par administrateur chaque année.
Wallix Group est spécialisé dans l'édition de suites logicielles de sécurité informatique. Le groupe propose des solutions de traçabilité et de contrôle destinées à gérer les accès des utilisateurs à privilèges, à garantir la traçabilité de leurs sessions et à assurer leur conformité légale et réglementaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de maintenance (44,6%) ;
- vente de licences (25,6%) ;
- vente d'abonnements (21,4%) ;
- prestations de services professionnels (6,3%) ;
- prestations de services managés (1,8%) ;
- autres (0,3%).
71,8% du CA est réalisé en France.
Investisseur
Globale
Qualité
