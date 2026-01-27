Wallix lance un nouveau produit

Wallix a annoncé le lancement de Wallix One Console, une solution unifiée conçue pour piloter et gouverner l'ensemble des solutions de cybersécurité de la société depuis une interface unique.

L'éditeur de cybersécurité et leader européen de la gestion des accès à privilèges franchit ainsi une nouvelle étape dans la simplification et l'industrialisation des politiques de cybersécurité.



Le produit de la société permet de centraliser la gouvernance des accès et des identités numériques. Il répond à une attente forte des organisations et des entreprises en réduisant la complexité opérationnelle, en maîtrisant les coûts et en améliorant l'efficacité des équipes IT, tout en renforçant leur niveau de sécurité et de résilience.



Selon des analyses internes, la centralisation des opérations permet de réduire jusqu'à 14% la charge d'administration, soit presque deux mois de travail économisée par administrateur chaque année.