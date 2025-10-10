Wallix réduit sa perte nette au premier semestre

Wallix publie une perte nette de 3,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en réduction par rapport à une perte de 5,6 MEUR un an auparavant, avec un EBITDA devenu positif de 0,6 MEUR contre une perte de 3,6 MEUR au premier semestre 2024.



La société explique cette amélioration 'à la fois par la croissance du volume d'affaires et par la baisse des coûts d'exploitation, sous l'effet de l'optimisation des ressources humaines, du contrôle renforcé des achats et de la réduction du montant des loyers'.



Le chiffre d'affaires du spécialiste de la cybersécurité a augmenté de 18,9% à 18 MEUR, la part des revenus récurrents (souscriptions et maintenance) représentant 74,5% du total (comparé à 71,6% au premier semestre 2024).



Confiant pour son second semestre, Wallix confirme ses objectifs pour l'année 2025, visant 'une hyper croissance des revenus récurrents, un résultat d'exploitation positif et le maintien d'une assise financière solide'.