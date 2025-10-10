Wallix publie une perte nette de 3,1 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en réduction par rapport à une perte de 5,6 MEUR un an auparavant, avec un EBITDA devenu positif de 0,6 MEUR contre une perte de 3,6 MEUR au premier semestre 2024.
La société explique cette amélioration 'à la fois par la croissance du volume d'affaires et par la baisse des coûts d'exploitation, sous l'effet de l'optimisation des ressources humaines, du contrôle renforcé des achats et de la réduction du montant des loyers'.
Le chiffre d'affaires du spécialiste de la cybersécurité a augmenté de 18,9% à 18 MEUR, la part des revenus récurrents (souscriptions et maintenance) représentant 74,5% du total (comparé à 71,6% au premier semestre 2024).
Confiant pour son second semestre, Wallix confirme ses objectifs pour l'année 2025, visant 'une hyper croissance des revenus récurrents, un résultat d'exploitation positif et le maintien d'une assise financière solide'.
Wallix Group est spécialisé dans l'édition de suites logicielles de sécurité informatique. Le groupe propose des solutions de traçabilité et de contrôle destinées à gérer les accès des utilisateurs à privilèges, à garantir la traçabilité de leurs sessions et à assurer leur conformité légale et réglementaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de maintenance (44,6%) ;
- vente de licences (25,6%) ;
- vente d'abonnements (21,4%) ;
- prestations de services professionnels (6,3%) ;
- prestations de services managés (1,8%) ;
- autres (0,3%).
71,8% du CA est réalisé en France.
