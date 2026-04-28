Wallix renforce sa présence en Allemagne

Le spécialiste de cybersécurité des identités et des accès, et leader européen de la gestion des accès à privilèges, adhère à l'association allemande de la sécurité numérique (TeleTrust) et participe à l'Alliance for Cyber Security, une initiative portée par le BSI, l'autorité fédérale en Allemagne en charge de la cybersécurité, et l'association de l'industrie numérique allemande Bitkom.

La société rappelle qu'elle souhaite incarner une vision européenne de la cybersécurité, avec des solutions intégralement développées sur le Vieux Continent. Cette rigueur lui a permis d'obtenir, l'année dernière, la certification de sa plateforme PAM par le BSI, avec une reconnaissance mutuelle en France.



Dans ce contexte, l'engagement de Wallix au sein des principales initiatives allemandes s'inscrit pleinement dans sa stratégie de croissance, réaffirmant ses fondamentaux en matière de souveraineté européenne tout en renforçant sa collaboration avec l'ensemble de l'écosystème : industrie, institutions publiques et recherche.



Enfin, à travers ces initiatives, la société renforce sa visibilité en Allemagne et continue à accélérer son développement sur le territoire, notamment auprès des acteurs publics et des infrastructures critiques.