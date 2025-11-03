Wallix a annoncé lundi que sa croissance s'était accélérée au troisième trimestre, ce qui permettait au spécialiste français de la cybersécurité de revenir non loin de ses plus hauts de trois ans à la Bourse de Paris.
Le spécialiste de la protection des identités et des accès numériques a fait état ce matin d'une 'excellente dynamique' de son activité au titre du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 21,7% à 9,5 millions d'euros.
A fin septembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé sur neuf mois ressort en progression de 19,8% à 27,5 millions d'euros.
Les revenus récurrents (souscriptions et maintenance) - qui représentent plus de 75% du chiffre d'affaires consolidé - ont atteint à eux seuls 20,7 millions d'euros, portés par l'hyper croissance des revenus de souscriptions (+42,9%),
Dans un communiqué, Wallix indique que sa dynamique commerciale, la forte récurrence de ses revenus et la saisonnalité de l'activité associées à la maitrise de ses coûts lui permettent d'anticiper une amélioration significative de ses résultats sur le second semestre 2025 et l'atteinte d'un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice.
Suite à cette publication qualifiée de 'haute tenue' par les analystes de TP ICAP Midcap, le titre grimpait de 8% pour revenir, autour de 25 euros, à des sommets depuis le début de l'année 2022.
Wallix Group est spécialisé dans l'édition de suites logicielles de sécurité informatique. Le groupe propose des solutions de traçabilité et de contrôle destinées à gérer les accès des utilisateurs à privilèges, à garantir la traçabilité de leurs sessions et à assurer leur conformité légale et réglementaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de maintenance (44,6%) ;
- vente de licences (25,6%) ;
- vente d'abonnements (21,4%) ;
- prestations de services professionnels (6,3%) ;
- prestations de services managés (1,8%) ;
- autres (0,3%).
71,8% du CA est réalisé en France.
