Wallix voit sa croissance s'accélérer, le titre réagit positivement

Wallix a annoncé lundi que sa croissance s'était accélérée au troisième trimestre, ce qui permettait au spécialiste français de la cybersécurité de revenir non loin de ses plus hauts de trois ans à la Bourse de Paris.



Le spécialiste de la protection des identités et des accès numériques a fait état ce matin d'une 'excellente dynamique' de son activité au titre du troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui s'est inscrit en hausse de 21,7% à 9,5 millions d'euros.



A fin septembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé sur neuf mois ressort en progression de 19,8% à 27,5 millions d'euros.



Les revenus récurrents (souscriptions et maintenance) - qui représentent plus de 75% du chiffre d'affaires consolidé - ont atteint à eux seuls 20,7 millions d'euros, portés par l'hyper croissance des revenus de souscriptions (+42,9%),



Dans un communiqué, Wallix indique que sa dynamique commerciale, la forte récurrence de ses revenus et la saisonnalité de l'activité associées à la maitrise de ses coûts lui permettent d'anticiper une amélioration significative de ses résultats sur le second semestre 2025 et l'atteinte d'un résultat d'exploitation positif sur l'ensemble de l'exercice.



Suite à cette publication qualifiée de 'haute tenue' par les analystes de TP ICAP Midcap, le titre grimpait de 8% pour revenir, autour de 25 euros, à des sommets depuis le début de l'année 2022.