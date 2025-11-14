Walmart a désigné son futur directeur général

Walmart annonce la nomination de John Furner, 51 ans, au poste de directeur général à compter du 1er février 2026. Il succédera à Doug McMillon, 59 ans, qui prendra sa retraite le 31 janvier 2026 mais restera au conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale suivante pour assurer une transition fluide.



Greg Penner, président du conseil, a salué 'le leadership et la vision' de Furner, présent depuis plus de 30 ans dans l'entreprise et actuel directeur général de Walmart U.S., soulignant sa capacité à conjuguer résultats et valeurs. McMillon restera conseiller jusqu'à l'exercice fiscal 2027.



Furner a déclaré vouloir poursuivre la transformation du groupe à l'ère de l'intelligence artificielle, en s'appuyant sur l'innovation, les collaborateurs et la mission de l'entreprise. Walmart précisera le nom de son successeur à la tête de Walmart U.S. avant la fin de l'exercice 2026.