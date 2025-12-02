Walmart a annoncé mardi avoir enregistré les journées de "Black Friday" et de "Cyber Monday" les plus importantes de son histoire à la faveur de solides ventes de produits numériques, d'appareils électroniques, de jouets et de vêtements.
Dans un communiqué, le numéro un américain de la distribution indique avoir observé une croissance continue de ses ventes lors des journées de shopping comprises entre le mercredi 25 novembre, veille de Thanksgiving, et jusqu'à la journée d'hier, même s'il entend poursuivre les offres commerciales de son "Cyber Monday" jusqu'au dimanche 7 décembre.
Sur le seule journée de "Black Friday", le groupe de supermarchés précise avoir comptabilisé 57% plus de commandes supplémentaires cette année en comparaison de 2024, dont 44% ont été observées sur les trois heures les plus intenses de la journée.
D'après ses chiffres, ce sont les écouteurs Apple Airpods Gen 4 et les téléviseurs Vizio 4k Smart TV de 65 pouces et Hisense 4K TV de 55 pouces qui ont été les articles les plus recherchés cette saison.
Concernant les livraisons, la commande la plus rapidement honorée a été un balai vapeur Shark Steam & Scrub, livré en moins de dix minutes au domicile d'un client de West Valley City (Utah).
Walmart explique que ses clients ont utilisé Sparky, son assistant IA, pour comparer des produits ou trouver des idées de cadeaux, même si les sujets les plus fréquemment abordés concernaient les abonnements Walmart+, les cartes cadeaux et les téléviseurs.
En parallèle, près de dix millions de clients ont utilisé l'application Walmart directement en magasin pour consulter la disponibilité des articles, s'orienter dans les rayons, comparer les prix et vérifier leurs listes d'achats. Selon Walmart, les utilisateurs de l'application auraient économisé en moyenne 25 % de plus que ceux qui ne l'utilisent pas.
L'action Walmart, qui a atteint de nouveaux sommets historiques hier soir, était attendue en léger repli, d'environ 0,2 %, mardi matin à l'ouverture.
Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (81,9%) : activité assurée, à fin janvier 2025, au travers des enseignes Wal-Mart (83,7% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 615 magasins, dont 3 559 supermarchés, 355 magasins discounts et 691 magasins de proximité) et Sam's Club (16,3% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ;
- distribution à l'international (18,1%) : 5 566 points de vente situés au Mexique, en Amérique centrale, en Chine, en Afrique, au Canada, au Chili et en Inde.
