Le titre Walmart ralentit sa progression après un parcours impressionnant depuis le début de l'année. Malgré une tendance de fond solide, l'action reste enfermée sous une barrière technique qui continue de bloquer toute avancée durable.

En un an, Walmart a gagné 26,7%, dont 8,3% depuis janvier. Pourtant, le titre cède 0,7% sur un mois et bute toujours sur la zone de résistance comprise entre 103,93 et 104,04 USD. Sous ce seuil, les prix évoluent au contact des moyennes mobiles 20 et 50 jours, situées respectivement à 99,96 et 98,08 USD, freinant toute tentative de reprise marquée.

Un support solide comme ligne de défense

La base du mouvement reste clairement identifiée à 94,4 USD. Ce support agit comme une barrière protectrice : sa rupture pourrait déclencher un repli en direction des 90 USD. À l’inverse, son maintien continue d’alimenter une phase de consolidation latérale, empêchant pour l’instant tout signal baissier confirmé.

Entre patience et déclencheur technique

Le scénario le plus probable demeure celui d’un range durable entre 94,4 USD et la résistance des 103,93–104,04 USD. Seul un franchissement net de cette zone haute viendrait invalider cette lecture et ouvrir la voie à une nouvelle impulsion haussière. En attendant, le marché reste dans une phase de temporisation, sous tension mais sans rupture.