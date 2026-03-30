Walmart élargit son partenariat avec Vusion au Mexique
Walmart de México y Centroamérica, le plus grand distributeur du Mexique, a choisi Vusion afin de déployer la plateforme EdgeSense dans ses magasins Walmart Express et de commencer la transformation de son réseau de Supercenters, a annoncé le groupe français.
Dans le cadre du nouvel accord, les magasins Walmart Express seront entièrement équipés de la technologie EdgeSense d'ici la fin 2026, marquant le 1er déploiement à grande échelle de la plateforme en Amérique latine.
À la suite de cette phase, Walmart Mexico prévoit également d'étendre le déploiement aux Walmart Supercenters, accélérant considérablement la stratégie de modernisation digitale des magasins de l'entreprise.
Lors du déploiement initial, les magasins Walmart Express seront équipés de plus de 1,7 million d'étiquettes électroniques et de plus de 180 000 rails intelligents EdgeSense, créant l'un des plus grands déploiements de magasins connectés en Amérique latine.
Walmart Mexico entamera également un déploiement pilote dans son format Bodega, évaluant comment la technologie EdgeSense peut soutenir d'autres formats de magasins dans le cadre de sa stratégie à long terme de magasins connectés.
Cette initiative repose sur la collaboration croissante entre Walmart et Vusion, à la suite du déploiement réussi des technologies aux États-Unis. Avec ce déploiement, Walmart Mexico devient le premier détaillant en Amérique latine à déployer EdgeSense à grande échelle.
Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (81,9%) : activité assurée, à fin janvier 2025, au travers des enseignes Wal-Mart (83,7% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 615 magasins, dont 3 559 supermarchés, 355 magasins discounts et 691 magasins de proximité) et Sam's Club (16,3% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ;
- distribution à l'international (18,1%) : 5 566 points de vente situés au Mexique, en Amérique centrale, en Chine, en Afrique, au Canada, au Chili et en Inde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.