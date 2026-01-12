Walmart et Google scellent un partenariat stratégique dans le commerce conversationnel

Ce rapprochement technologique vise à transformer l'acte d'achat en intégrant l'offre commerciale de Walmart au sein de l'intelligence artificielle Gemini de Google, redéfinissant ainsi les standards de l'expérience client.

Walmart et Google ont annoncé le lancement d'une collaboration majeure intégrant le catalogue de Walmart et de Sam's Club directement dans l'interface de Gemini via le Protocole de commerce universel (PCU).



Cette initiative permet aux utilisateurs de recevoir des recommandations de produits pertinentes lors de leurs échanges avec l'intelligence artificielle, tout en bénéficiant d'une personnalisation accrue basée sur l'historique de leurs achats.



Le dispositif assure une transition fluide de la recherche à la transaction, garantissant des livraisons rapides en moins de trois heures. John Furner, futur directeur général de Walmart Inc., souligne que "le passage de la recherche traditionnelle sur le web ou les applications vers un commerce dirigé par des agents représente la prochaine grande évolution du détail".



De son côté, Sundar Pichai, directeur général de Google et d'Alphabet, affirme que ce standard ouvert rendra le "commerce agentique" concret pour les consommateurs.