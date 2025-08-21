Les publications des grands distributeurs américains n'ont pas donné le signal d'optimisme attendu. Une fois encore, le marché est resté suspendu aux propos que doit tenir Jerome Powell demain à 16h lors du symposium de Jackson Hole.

Dans un climat de prudence similaire à celui des séances précédentes, les investisseurs continuent de sécuriser leurs gains. Le S&P 500 recule de 0,40% pour clôturer à 6 370,1 points, le Dow Jones perd 0,34% à 44 785,5 points, tandis que le Nasdaq 100 cède 0,46% à 23 142,5 points.

Seul véritable catalyseur du jour, la publication de Walmart. Le distributeur a relevé ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices grâce à une demande solide dans toutes les catégories de clientèle. Mais dans le même temps, ses profits trimestriels sont ressortis sous les attentes, et le groupe a averti que les droits de douane allaient peser sur ses coûts. Résultat : le titre perd 4,5% sur la séance.

Sur le front macroéconomique, les inscriptions hebdomadaires au chômage atteignent leur plus haut niveau depuis juin. En parallèle, un indicateur privé montre une accélération de l’activité en août. Deux signaux contradictoires qui illustrent la complexité du tableau auquel la Fed doit répondre.

Après avoir lourdement pesé sur les marchés la veille, le secteur technologique a marqué une pause. Les grandes valeurs de la Big Tech terminent en légère baisse, dans l’attente de la publication très attendue de Nvidia prévue mercredi prochain.