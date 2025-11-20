A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walmart indique rehausser à nouveau sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'exercice en cours, désormais attendue entre 2,58 et 2,63 dollars, contre 2,52 à 2,62 dollars en estimation précédente.
De même, à changes constants, il anticipe désormais une croissance de son profit opérationnel ajusté de 4,8 à 5,5% (et non plus de 3,5 à 5,5%) et une augmentation de ses ventes à 4,8 à 5,1% (au lieu de 3,75 à 4,75%).
Au titre de son 3e trimestre comptable, Walmart dévoile un BPA ajusté en hausse de 6,9% à 0,62 USD, dépassant légèrement le consensus, avec un profit opérationnel ajusté accru de 8% à 7,2 MdsUSD hors effets de changes.
A 179,5 MdsUSD, ses ventes ont augmenté de 5,8% (+6% à changes constants), dont une hausse de 4,5% des ventes en comparable et hors carburant pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 4,4 points par les ventes en ligne.
'Nous gagnons des parts de marchés, améliorons la rapidité de nos livraisons et gérons bien nos stocks', souligne Doug McMillon, qui juge le numéro un mondial de la grande distribution, 'bien placé pour une fin d'année solide'.
Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (81,9%) : activité assurée, à fin janvier 2025, au travers des enseignes Wal-Mart (83,7% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 615 magasins, dont 3 559 supermarchés, 355 magasins discounts et 691 magasins de proximité) et Sam's Club (16,3% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ;
- distribution à l'international (18,1%) : 5 566 points de vente situés au Mexique, en Amérique centrale, en Chine, en Afrique, au Canada, au Chili et en Inde.
