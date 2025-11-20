Walmart relève à nouveau ses objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Walmart indique rehausser à nouveau sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'exercice en cours, désormais attendue entre 2,58 et 2,63 dollars, contre 2,52 à 2,62 dollars en estimation précédente.



De même, à changes constants, il anticipe désormais une croissance de son profit opérationnel ajusté de 4,8 à 5,5% (et non plus de 3,5 à 5,5%) et une augmentation de ses ventes à 4,8 à 5,1% (au lieu de 3,75 à 4,75%).



Au titre de son 3e trimestre comptable, Walmart dévoile un BPA ajusté en hausse de 6,9% à 0,62 USD, dépassant légèrement le consensus, avec un profit opérationnel ajusté accru de 8% à 7,2 MdsUSD hors effets de changes.



A 179,5 MdsUSD, ses ventes ont augmenté de 5,8% (+6% à changes constants), dont une hausse de 4,5% des ventes en comparable et hors carburant pour Walmart US, portée à hauteur d'environ 4,4 points par les ventes en ligne.



'Nous gagnons des parts de marchés, améliorons la rapidité de nos livraisons et gérons bien nos stocks', souligne Doug McMillon, qui juge le numéro un mondial de la grande distribution, 'bien placé pour une fin d'année solide'.