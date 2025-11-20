Walmart a publié des résultats trimestriels solides et relevé pour la seconde fois consécutive ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices. Le distributeur anticipe désormais une croissance de son chiffre d’affaires entre 4,8% et 5,1%, contre 3,75% à 4,75% auparavant. Le bénéfice ajusté par action est attendu entre 2,58 et 2,63 dollars, en légère hausse par rapport à la fourchette précédente. Cette performance est portée par une hausse de l’e-commerce, l’essor des services de livraison rapide et l’augmentation de la clientèle dans toutes les catégories de revenus.

Au troisième trimestre fiscal clos le 31 octobre, le chiffre d’affaires a atteint 179,5 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché. Le bénéfice net s’est établi à 6,14 milliards, contre 4,58 milliards un an plus tôt. Les ventes comparables aux États-Unis, hors carburant, ont progressé de 4,5%, et le commerce en ligne a bondi de 28% dans le pays. Le chiffre d’affaires de la publicité, soutenu par l’acquisition de Vizio, a enregistré une hausse de 53%, tandis que Walmart Connect a progressé de 33%. Ces résultats contrastent avec ceux d’autres distributeurs américains comme Target ou Home Depot, qui ont révisé leurs prévisions à la baisse.

La stratégie de livraisons accélérées depuis les magasins, avec un tiers des commandes livrées en moins de trois heures, a généré une croissance de 70% sur un an. Walmart affirme gagner des parts de marché, y compris auprès des ménages aisés, attirés par la qualité du service et la modernisation de ses points de vente. Cette publication intervient alors que Doug McMillon prépare son départ, prévu pour février 2026, et sera remplacé par John Furner. Walmart a également annoncé son transfert de cotation vers le Nasdaq, prévu pour le 9 décembre. Enfin, le groupe serait en discussions pour racheter la start-up israélienne R&A Data, spécialisée dans la lutte contre les fraudes sur les marketplaces.