Walmart renforce ses approvisionnements en électricité décarbonée avec Constellation
Constellation Energy et Walmart ont annoncé la signature d'un contrat d'approvisionnement de long terme portant sur de l'électricité nucléaire décarbonée produite par le site de Dresden Clean Energy Center, dans l'Illinois.
L'accord couvre environ 176 MW de capacité de fourniture en gros, dont 30 MW issus d'une augmentation de la capacité de production de la centrale grâce à des améliorations d'efficacité.
Walmart achètera l'électricité, les attributs environnementaux associés ainsi que la capacité de production sur deux périodes de 15 ans débutant respectivement en 2029 et 2030.
Selon les deux groupes, cet accord contribuera à soutenir la production nucléaire dans la région tout en finançant des projets d'optimisation des réacteurs existants, sans construction de nouvelles installations. Walmart estime également que ce partenariat l'aidera à accroître sa consommation d'énergie bas carbone tout en renforçant les infrastructures énergétiques locales.
Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (81,9%) : activité assurée, à fin janvier 2025, au travers des enseignes Wal-Mart (83,7% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 615 magasins, dont 3 559 supermarchés, 355 magasins discounts et 691 magasins de proximité) et Sam's Club (16,3% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ;
- distribution à l'international (18,1%) : 5 566 points de vente situés au Mexique, en Amérique centrale, en Chine, en Afrique, au Canada, au Chili et en Inde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.