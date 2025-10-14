Walmart a annoncé mardi un partenariat stratégique avec OpenAI qui permettra aux consommateurs d’acheter des produits directement depuis ChatGPT. Cette initiative marque une évolution majeure dans le commerce en ligne, où l’intelligence artificielle générative devient un canal d’achat à part entière. Le distributeur entend ainsi tirer parti du rôle croissant des assistants conversationnels dans les comportements d’achat, de plus en plus utilisés pour rechercher des idées cadeaux, comparer des offres ou obtenir des recommandations personnalisées.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a présenté cette collaboration comme une rupture avec le modèle classique de recherche en ligne. Il promet une expérience "personnalisée, contextuelle et multimédia", adaptée à un commerce plus fluide et interactif. OpenAI avait déjà lancé fin septembre sa fonction "Instant Checkout", permettant d’effectuer des achats rapides depuis ChatGPT pour des produits issus d’Etsy, et prévoyait l’intégration de plus d’un million de marchands Shopify. L’accord avec Walmart élargit considérablement ce dispositif à grande échelle.

Les détails financiers du partenariat n’ont pas été dévoilés, mais OpenAI prévoit de facturer les entreprises pour chaque transaction réalisée via son assistant. Pour Walmart, cette collaboration complète le développement de son propre assistant d’achat intelligent, Sparky, déjà présent dans son application mobile. L’association des deux technologies illustre la convergence entre distribution traditionnelle et intelligence artificielle, à mesure que le commerce conversationnel s’impose comme une nouvelle frontière du e-commerce.





